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शौच के बहाने भागने के फिराक में था राहुल दुबे गैंग का आरोपी, पहुंच गया अस्पताल

मूठभाड़ में घायल आरोपी तुषार मिश्रा ( Etv Bharat )

हजारीबागः जिला हजारीबाग में 18 नवंबर को बड़कागांव के पगार ओपी थाना क्षेत्र में ऋत्विक कंपनी के मेन गेट और 19 नवंबर को हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित ए.के. इंटरनेशनल होटल पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी. होटल को निशाना बनाकर 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई थीं. दोनों घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर राहुल दुबे गैंग के नाम से एक कथित प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी.

जानकारी देते हजारीबाग एसपी अमन कुमार (Etv Bharat) भागने के प्रयास में गोली लगी