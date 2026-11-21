शौच के बहाने भागने के फिराक में था राहुल दुबे गैंग का आरोपी, पहुंच गया अस्पताल
हजारीबाग में रिमांड के दौरान भागने की कोशिश में एक आरोपी गैंगस्टर के पैर में गंभीर चोट आई, अस्पताल में इलाज जारी.
Published : November 21, 2026 at 12:23 PM IST
हजारीबागः जिला हजारीबाग में 18 नवंबर को बड़कागांव के पगार ओपी थाना क्षेत्र में ऋत्विक कंपनी के मेन गेट और 19 नवंबर को हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित ए.के. इंटरनेशनल होटल पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी. होटल को निशाना बनाकर 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई थीं. दोनों घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर राहुल दुबे गैंग के नाम से एक कथित प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी.
भागने के प्रयास में गोली लगी
घटना के बाद हजारीबाग पुलिस राहुल दुबे गिरोह से जुड़े लोगों पर दबिश बनाना शुरू किया. इसी क्रम में बीते रात कोर्रा थाना कांड संख्या-205/26 के अभियुक्त राहुल दुबे गैंग के आरोपी तुषार मिश्रा को पुलिस रिमांड पर पूछताछ हेतु रामगढ़ जेल से हजारीबाग लाया जा रहा था. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्यारी मोड़ के पास अभियुक्त ने शौच जाने के बहाने वाहन से उतरकर अचानक भागने का प्रयास किया. हालांकि, साथ चल रहे सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया. इस दौरान धर-पकड़ के क्रम में अभियुक्त के पैर में गंभीर चोटें आई हैं. उपचार के लिए सदर अस्पताल, हजारीबाग ले जाया गया है. अग्रतर करवाई की जा रही है.
आरोपी गैंगस्टर से पूछताछ की गई
देर रात हजारीबाग एसपी अमन कुमार, आरोपी तुषार मिश्रा से पूछताछ करने के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे. पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में हुए होटल और कोल उत्खनन कंपनी के मुख्य द्वार पर फायरिंग से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ के लिए तुषार मिश्रा को रिमांड पर दिया गया था. इस दौरान यह घटना घटी है.
इंटरनेशनल होटल के मुख्य द्वार पर फायरिंग की थी
हजारीबाग एसपी ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि जेल के अंदर से ही पूरी योजना बनाई गई थी. पूछताछ के दौरान उसने कई अहम जानकारियां दी हैं. जो जानकारियां मिली हैं उन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी. आरोपी तुषार मिश्रा को कुछ दिन पूर्व ही हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी हजारीबाग में इंटरनेशनल होटल के मुख्य द्वार पर फायरिंग करने के मामले में हुई थी.
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