फिरोजाबाद में दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी दोषी करार; कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई, 30 साल बाद आया फैसला

फिरोजाबाद : 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना सिरसागंज क्षेत्र के लगभग 30 वर्ष 8 माह पुराने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास और चौदह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.



विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल करने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कई दलीलें भी कोर्ट के सामने पेश की गईं और गवाह भी पेश हुए. कोर्ट ने आरोपी नौरतन को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है.

पुलिस मीडिया सेल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 06 मई 1995 को थाना सिरसागंज में पीड़िता के पिता की ओर से तहरीर दी गई थी. तहरीर में आरोपी नौरतन सिंह पर बच्ची (11) के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया था. इस संबंध में थाना सिरसागंज पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

