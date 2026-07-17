गुरुग्राम में मेड पर थार चढ़ाने वाली महिला अरेस्ट, हादसा या हत्या, पुलिस कर रही जांच
हरियाणा के गुरुग्राम में घरेलू मेड पर गाड़ी चढ़ाने वाली महिला को अरेस्ट कर लिया गया है.
Published : July 17, 2026 at 11:51 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-67 स्थित अंसल वरशालिया सोसाइटी में घरेलू सहायिका की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. सेक्टर-65 थाना पुलिस ने हादसे में इस्तेमाल की गई थार भी बरामद कर ली है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
महिला पर थार चढ़ाई : दरअसल 60 वर्षीय गुड्डी देवी घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करती थीं. 14 जुलाई को वो सेक्टर-67 स्थित अंसल वरशालिया सोसाइटी के एक फ्लैट में काम करने गई थीं. उसके बाद वो पार्किंग में सो रही थी. इस दौरान वहां नीतू नाम की महिला अपनी थार गाड़ी निकालने लगी और गाड़ी को बैक करते हुए उसने गुड्डी देवी पर गाड़ी चढ़ा दी. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने गुड्डी देवी को मृत घोषित कर दिया.
मामले की जांच कर रही पुलिस : वहीं सेक्टर-65 थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर नीतू, निवासी सेक्टर-67, गुरुग्राम, को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दुर्घटना में इस्तेमाल की गई थार भी अपने कब्जे में ले ली है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है.
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