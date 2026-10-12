थाने से हथकड़ी समेत भागा लूट का आरोपी, भोजपुर में पुलिस की सुरक्षा में चूक
भोजपुर में पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. जहां लूट का आरोपी हथकड़ी समेत फरार हो गया है. रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती
Published : October 12, 2026 at 3:54 PM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर में हथकड़ी समेत आरोपी फरार हो गया. मामला जिले के गीधा थाने का है. ऑटो लूटपाट गिरोह के तीन सदस्यों में से एक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का फायदा उठाकर हथकड़ी के साथ भाग निकला. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. वहीं थाने से आरोपी के फरार होने की घटना ने पुलिस की कार्यशैली और गिरफ्तार आरोपियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
गीधा थाने से हथकड़ी समेत आरोपी फरार
दरअसल, गीधा थाना क्षेत्र में ऑटो चालकों से लूटपाट करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में बंधुआ गांव निवासी नीतीश कुमार भी शामिल था. पुलिस सभी आरोपियों को थाने लेकर आई थी. इसी दौरान सोमवार की सुबह में शौचालय जाने के क्रम में नीतीश हथकड़ी समेत फरार हो गया.
गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद फरार आरोपी की तलाश शुरू की गई. इस मामले में एसडीपीओ-2 रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
"ऑटो लूट मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सुबह शौचालय जाने के दौरान उनमें से एक आरोपी हथकड़ी समेत फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है."- रणजीत कुमार सिंह, एसडीपीओ-2
पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
भोजपुर के पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार दीक्षित के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस विभिन्न मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ थानों में गुंडा परेड कराकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है.
इसके बावजूद थाने से हथकड़ी समेत आरोपी का फरार हो जाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. अब देखना होगा कि पुलिस फरार आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है. इस घटना ने पुलिस की फजीहत करा दी है.
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