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थाने से हथकड़ी समेत भागा लूट का आरोपी, भोजपुर में पुलिस की सुरक्षा में चूक

भोजपुर में हथकड़ी समेत आरोपी फरार ( ETV Bharat )

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में हथकड़ी समेत आरोपी फरार हो गया. मामला जिले के गीधा थाने का है. ऑटो लूटपाट गिरोह के तीन सदस्यों में से एक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का फायदा उठाकर हथकड़ी के साथ भाग निकला. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. वहीं थाने से आरोपी के फरार होने की घटना ने पुलिस की कार्यशैली और गिरफ्तार आरोपियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गीधा थाने से हथकड़ी समेत आरोपी फरार

दरअसल, गीधा थाना क्षेत्र में ऑटो चालकों से लूटपाट करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में बंधुआ गांव निवासी नीतीश कुमार भी शामिल था. पुलिस सभी आरोपियों को थाने लेकर आई थी. इसी दौरान सोमवार की सुबह में शौचालय जाने के क्रम में नीतीश हथकड़ी समेत फरार हो गया.