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बिहार में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार, इलाज के लिए आया था अस्पताल

सीतामढ़ी सदर अस्पताल ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए कैदी वार्ड में इलाजरत हत्या के प्रयास का आरोपी विजय महतो फरार हो गया है. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मच गया.

हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में बंद था कैदी