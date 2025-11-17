ETV Bharat / state

जांजगीर में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ आरोपी फरार, 15 दिन में दूसरी घटना

आरोपी को जेल ले जाने की तैयारी थी इसी दौरान वह भाग निकला. तीन आरक्षक को इस मामले में निलंबित किया गया है.

Janjgir Champa Accused Escape
जांजगीर में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ आरोपी फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
जांजगीर–चांपा: जिले में एक बार फिर पुलिस हिरासत से आरोपी फरार होने का मामला सामने आया है. रविवार को दुष्कर्म के एक आरोपी महावीर कंवर ने पुलिस को धोखा देकर हथकड़ी सहित भाग निकला.

तीन साल से फरार आरोपी की गिरफ्तारी: आरोपी महावीर कँवर दुष्कर्म के मामले में तीन साल से फरार था. एसपी द्वारा फरार आरोपियों को पकड़ने के निर्देश मिलने के बाद अकलतरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. पुलिस उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल दाखिला कराने की तैयारी कर रही थी.

आरोपी को जेल ले जाने की तैयारी थी इसी दौरान वह भाग निकला. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हथकड़ी पहने–पहने ही फरार: जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही थी. आरोपी को हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उसने पुलिस जवानों को चकमा दिया और हथकड़ी सहित फरार हो गया.

तीन आरक्षक निलंबित: आरोपी के भागने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया. एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर तीन आरक्षकों राजेंद्र कहरा, उमेश यादव और कमल बहादुर क्षत्रिय को निलंबित कर दिया. वहीं नगर सैनिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिला सेनानी कार्यालय भेजी गई है.

Janjgir Champa Accused Escape
तीन आरक्षक को इस मामले में निलंबित किया गया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 दिन में दूसरी बड़ी लापरवाही: यह घटना जिले में 15 दिनों के भीतर दूसरी बार हुई है जब कोई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भागा है. इससे पहले जिला अस्पताल से ठगी के आरोप में पकड़ा गया पंच राम भी प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया था. अब दुष्कर्म का आरोपी महावीर कँवर भी पुलिस की पकड़ से बाहर हो गया है.

