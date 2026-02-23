ETV Bharat / state

अमेठी में कस्टडी से फरार हुआ अभियुक्त, पीछे दौड़ती रही पुलिस, पैदल ही मेडिकल कराने ले जा रहे थे

अमेठी : उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सोमवार को पुलिस कस्टडी से एक बदमाश फारार हो गया. पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए अभियुक्त को अस्पताल ले जा रही थी, तभी पुलिस को चकमा देकर बीच रास्ते से फरार हो गया. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में लगी है.

जिले के जामों थाना क्षेत्र के धनेपुर गांव में रहने वाले सत्यम सिंह पुत्र राजबख्श सिंह का पुलिस किसी विवाद में शांत भंग में चालान किया था. पुलिस थाने से 200 मीटर दूर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए सत्यम को पैदल ही लेकर जा रही थी. इसी दौरान सत्यम पुलिस से हाथ छुड़ाकर फरार हो गया. सत्यम के हाथ में हथकड़ी नहीं लगी थी, जिससे वह आसानी से भाग निकला.

अभियुक्त के फरार होते ही पुलिस भी पीछे दौड़ी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई. इसके बाद सिपाही ने अधिकारियों को सत्यम के फरार होने की सूचना दी. जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.