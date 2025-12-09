ETV Bharat / state

गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में पुलिस की गिरफ्त से आरोपी भागा, पुलिस ने पीछा कर किया गिरफ्तार

गुरुग्राम: स्थानीय सिविल अस्पताल के बाहर उस समय हड़कंप मच गया, जब किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को अस्पताल से कुछ ही दूरी पर पीछा कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की इस हरकत का पूरा घटनाक्रम अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. सीसीटीवी कैमरे में किडनैपर भागते हुए नजर आ रहा है और पीछे-पीछे तीन से चार पुलिसकर्मी उसको पकड़ने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं.

मेडिकल जांच से पहले ही आरोपी भागाः दरअसल रविवार को पुलिस ने आरोपी आशीष को अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया था. आज सुबह उसे मेडिकल जांच के लिए गुरुग्राम सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था. गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप ने बताया कि "मेडिकल प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आशीष ने पुलिसकर्मियों का ध्यान भटकने पर हाथ छुड़ाया और तेजी से बाहर की ओर भाग गया."