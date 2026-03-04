ETV Bharat / state

जेल से बाहर आते ही आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता का फोटो किया वायरल, आरोपी और उसके तीन साथियों पर मुकदमा दर्ज

आरोपी पिछले साल युवती को अपने प्रेमजाल में फांसा था. युवती से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया था.

MEERUT RAPE CASE
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
Published : March 4, 2026 at 11:40 AM IST

Updated : March 4, 2026 at 12:10 PM IST

मेरठ: यूपी के मेरठ का रहने वाले एक युवक ने लखनऊ की एक युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर युवती को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया था. इसके चलते युवक को जेल भेजे दिया गया था. अब आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आया. उसने पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया. आरोप है कि आरोपी युवक ने दुष्कर्म पीड़िता के फोटो और वीडियो एडिट करके वायरल कर दिया. इसके बाद ब्रह्मपुरी पुलिस ने आरोपी और उसके तीन साथियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.

युवती को प्रेम जाल फंसाया : जानकारी के अनुसार, बीते साल जुलाई में सिविल सर्विस परीक्षाओं की तैयारी कर रही लखनऊ एक युवती से मेरठ निवासी शारीब ने इंस्टाग्राम पर उससे संपर्क किया था, फिर दोनों में बातचीत शुरू होने लगी. इस दौरान शारीब ने युवती को अपने प्रेम जाल में फांसा लिया, फिर युवती से शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद आरोपी युवती से शादी से इनकार कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को भिजवाया था जेल: इसके बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी शारीब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद आरोपी ने पीड़िता का दुष्कर्म वीडियो और फोटो वायरल कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल ब्रह्मपुरी पुलिस ने आरोपी और उसके तीन साथियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: ब्रह्मपुरी थाना के सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि पिछले साल जुलाई महीने मे युवती के द्वारा ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मेरठ के आरटीओ रोड निवासी शारिब सैफी को गिरफ्तार किया गया था. बीते कुछ दिन पहले ही आरोपी जमानत जेल से बाहर आया था. पीड़िता ने अब फिर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद आरोपी और उसके तीन साथियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

