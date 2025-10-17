ETV Bharat / state

कोर्ट में बड़े मामले: घूस मामले में डॉक्टर और सहयोगी को जमानत नहीं, आदेश पालना नहीं होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

एसएमएस रिश्वत मामले में एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी चिकित्सक और सहयोगी को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025

जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने ब्रेन कॉइल का बिल पास करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ मनीष अग्रवाल और उसके सहयोगी जगत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में लोक सेवकों की ओर से कार्य करने में कमीशनखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, ताकि आमजन के कार्य सुगमता से हो सकें और लोक सेवकों में भ्रष्टाचार के अपराध को लेकर भय पैदा हो. आरोपी चिकित्सक पर लोक कार्य की एवज में एक लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सह आरोपी जगत सिंह से मिलीभगत कर ट्रैप टीम के आने पर खुद को बचाने के लिए राशि के लिफाफे को खुर्द-बुर्द करने का प्रथम दृष्टया अपराध करना सामने आया है.

पढ़ें: जयपुर में एसीबी की बड़ी रेड, SMS अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप

इसके अलावा फिलहाल मामले में अनुसंधान विचाराधीन है. ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं किया जा सकता. जमानत अर्जी में कहा गया कि आरोपी चिकित्सक के पास परिवादी का कोई काम पेंडिंग नहीं था. बिल राशि भुगतान के लिए अस्पताल की एक कमेटी बना रखी है. उसने परिवादी से रकम के लिए कोई मांग नहीं की है. एसीबी में शिकायत दर्ज कराने तक वह उससे मिला नहीं था, उसे जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने कहा कि आरोपी को रिश्वत राशि के साथ पकड़ा गया है. इसके अलावा अभियोजन के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

पढ़ें: एसएमएस अस्पताल रिश्वत प्रकरण: चिकित्सक की जमानत पर बहस पूरी

7 साल में भी नहीं हुई आदेश की पालना: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सिपाही की स्पेशल पेंशन को लेकर दिए अदालती आदेश की 7 साल में भी पूर्णतः पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 13 नवम्बर को प्रमुख गृह सचिव को पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आगामी सुनवाई पर पालना रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, तो प्रमुख गृह सचिव को हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है. जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश सरिता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: डॉ. मनीष के पास थी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बड़ी जिम्मेदारी, NMO अध्यक्ष रहते रिश्वत मामले में फंसे

अदालत ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अदालती आदेश के खिलाफ पेश अपील को खंडपीठ ने निस्तारित कर दिया और मामले में रिव्यू पिटीशन भी तय हो चुकी, लेकिन विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई. याचिका में अधिवक्ता सौगत राय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे. एक मुकदमे में अनुसंधान के लिए जाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस प्रशासन के समक्ष नियमानुसार दी जाने वाली स्पेशल पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन याचिकाकर्ता को स्पेशल पेंशन जारी नहीं की गई.

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से सात 2015 में याचिका दायर की गई. जिसे एकलपीठ ने साल 2018 में स्वीकार करते हुए एक माह में परिलाभ जारी करने के आदेश दिए. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने दी जाने वाली राशि पर 9 फीसदी ब्याज अदा करने को कहा. याचिका में कहा गया कि इस आदेश की विभाग की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई. अपील के लंबित रहने के दौरान विभाग ने याचिकाकर्ता को परिलाभ दे दिए, लेकिन ब्याज अदा नहीं किया। वहीं खंडपीठ ने अपील का निस्तारण करते हुए विभाग को एकलपीठ के समक्ष रिव्यू याचिका लगाने को कहा. इस रिव्यू याचिका को भी एकलपीठ ने तय कर दिया, लेकिन विभाग ने ब्याज राशि जारी नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आगामी सुनवाई तक पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर प्रमुख गृह सचिव को हाजिर होने को कहा है.

दोनों पांव से दिव्यांग बता नहीं दी नियुक्ति: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पांव से दिव्यांग बताकर आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर के पद पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में राज्य सरकार आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता का जोधपुर एम्स से पुनः मेडिकल कराए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के आयुर्वेद विभाग ने कंपाउंडर पद पर भर्ती के लिए साल 2024 में भर्ती विज्ञापन जारी किया था. भर्ती में एक पांव से दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए पद आरक्षित रखे गए थे.

याचिकाकर्ता एक पांव से दिव्यांग है. इस पर याचिकाकर्ता को इस वर्ग में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया. वहीं बाद में उसे यह कहते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया कि वह दोनों पांव से दिव्यांग हैं. जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास मान्यता प्राप्त चिकित्सक का मेडिकल प्रमाण पत्र है. जिसमें याचिकाकर्ता को एक पांव से दिव्यांग बताया गया है. इसके बावजूद भी विभाग ने उसे दोनों पांव से दिव्यांग बताकर नियुक्ति से वंचित कर दिया. ऐसे में उसे नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता का जोधपुर एम्स से पुनः मेडिकल कराने को कहा है.

BAIL DENIED TO ACCUSED DOCTOR
SPECIAL COURT FOR ACB CASES
RAJASTHAN HIGH COURT
राजस्थान हाईकोर्ट
BRIBE CASE IN SMS

