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हरिद्वार: पुलिस कस्टडी में आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फर्जी जमानती बनने केस में हुआ था गिरफ्तार

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. सिडकुल थाना पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक का नाम नरेश पुत्र चंद्रभान था, जिसकी उम्र करीब 47 साल थी. नरेश हरिद्वार जिले के ही रावली महदूद गांव का रहने वाला था, जिसे पुलिस ने बीते सोमवार को ही गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने बताया कि सोमवार को हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में नरेश के साथ अन्य तीन आरोपी फर्जी जमानत के केस में गिरफ्तार किए गए थे. गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को कोर्ट में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना था. कोर्ट पेश करने से पहले आरोपियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था. बताया जा रहा है कि वहीं पर नरेश की मौत हो गई. प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आ रही है.

पुलिस के अनुसार सोमवार को रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में सरकार बनाम रोशन लाल केस की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान चार व्यक्ति अलग-अलग लोगों की जमानत के लिए पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान न्यायालय को संदेह हुआ और संदेह होने पर चारों के रिकॉर्ड की जांच कराई गई. जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी पेशेवर जमानती हैं और विभिन्न मामलों में एक ही समय पर अलग-अलग कोर्ट में जमानत लेते रहे हैं.

इतना ही नहीं जांच में सामने आया कि इन्होंने अपने शपथ-पत्र में पूर्व में ली गई जमानतों का कोई उल्लेख भी नहीं किया. न्यायालय ने इसे गंभीर मामला मानते हुए झूठा शपथ-पत्र देकर अदालत को गुमराह करने का मामला पाया. इसके बाद कोर्ट ने थाना सिडकुल थाना पुलिस को चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.