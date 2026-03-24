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हरिद्वार: पुलिस कस्टडी में आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फर्जी जमानती बनने केस में हुआ था गिरफ्तार

हरिद्वार पुलिस की हिरासत में आरोपी की मौत का मामला सामने आया है. आरोपी को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार किया था.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 24, 2026 at 7:57 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. सिडकुल थाना पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक का नाम नरेश पुत्र चंद्रभान था, जिसकी उम्र करीब 47 साल थी. नरेश हरिद्वार जिले के ही रावली महदूद गांव का रहने वाला था, जिसे पुलिस ने बीते सोमवार को ही गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने बताया कि सोमवार को हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में नरेश के साथ अन्य तीन आरोपी फर्जी जमानत के केस में गिरफ्तार किए गए थे. गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को कोर्ट में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना था. कोर्ट पेश करने से पहले आरोपियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था. बताया जा रहा है कि वहीं पर नरेश की मौत हो गई. प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आ रही है.

पुलिस के अनुसार सोमवार को रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में सरकार बनाम रोशन लाल केस की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान चार व्यक्ति अलग-अलग लोगों की जमानत के लिए पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान न्यायालय को संदेह हुआ और संदेह होने पर चारों के रिकॉर्ड की जांच कराई गई. जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी पेशेवर जमानती हैं और विभिन्न मामलों में एक ही समय पर अलग-अलग कोर्ट में जमानत लेते रहे हैं.

इतना ही नहीं जांच में सामने आया कि इन्होंने अपने शपथ-पत्र में पूर्व में ली गई जमानतों का कोई उल्लेख भी नहीं किया. न्यायालय ने इसे गंभीर मामला मानते हुए झूठा शपथ-पत्र देकर अदालत को गुमराह करने का मामला पाया. इसके बाद कोर्ट ने थाना सिडकुल थाना पुलिस को चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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सोमवार को ही पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. (ETV Bharat)

कोर्ट के आदेश पर सिडकुल थाना पुलिस ने उज्जवल, नरेश, कमलेश और नरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. रात होने के कारण चारों को सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका. इसलिए मंगलवार को चारों को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू हुई.

पुलिस ने बताया कि पेशी से पहले सिडकुल थाना पुलिस चारों को नजदीकी रोशनाबाद सीएचसी सेंटर पर मेडिकल के लिए लेकर गई. इस दौरान अचानक नरेश पुत्र की अचानक तबियत बिगड़ गई और पहले वो अपने पेट में और फिर सीने में दर्द की शिकायत करने लगा. इसके बाद पुलिस टीम नरेश को जिला अस्पताल ले गई, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान नरेश की मौत हो गई.

सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे. संवेदनशील मामला होने के चलते मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी से जमानत लेने के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से नरेश नाम के आरोपी ने मेडिकल के दौरान पेट और फिर सीने में दर्द की बात कही. जिला अस्पताल में इलाज के दौरान नरेश की मौत हो गई.

एनएचआरसी की गाइडलाइन के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस मृतक के परिजनों के संपर्क में है और गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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