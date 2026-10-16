शाहजहांपुर कचहरी में बंदी की मौत, कोर्ट में पेशी के लिए आया था आरोपी
न्यायालय में पेशी के लिए लाए गए 22 वर्षीय बंदी ने बंदीगृह में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:46 PM IST
शाहजहांपुर: जिला कारागार से शुक्रवार को न्यायालय में पेशी के लिए लाए गए 22 वर्षीय बंदी ने कचहरी परिसर स्थित बंदीगृह में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद कचहरी परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष जुटाए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार के अनुसार, कैदी दीपक पास्को एक्ट में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद था, जो आज पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था, इस दौरान उसे कचहरी स्थित बंदीगृह के हवालात में रखा गया था. यही, वह शौचालय में गया और काफी देर तक नही लौटा, जब बंदीगृह में तैनात गार्ड ने देखा तो उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमें हड़कंप मच गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने खबर की पुष्टी करते हुए कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कचहरी स्थित बंदी गृह से एक आरोपी का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर साक्षय जुटाए. इस मामले में प्रथम दृष्टयता यह प्रतीत होता है कि आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है. मामले में जांच की जा रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है.
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