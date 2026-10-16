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शाहजहांपुर कचहरी में बंदी की मौत, कोर्ट में पेशी के लिए आया था आरोपी

शाहजहांपुर कचहरी में बंदी की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर: जिला कारागार से शुक्रवार को न्यायालय में पेशी के लिए लाए गए 22 वर्षीय बंदी ने कचहरी परिसर स्थित बंदीगृह में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद कचहरी परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष जुटाए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

एसपी सिटी देवेंद्र कुमार के अनुसार, कैदी दीपक पास्को एक्ट में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद था, जो आज पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था, इस दौरान उसे कचहरी स्थित बंदीगृह के हवालात में रखा गया था. यही, वह शौचालय में गया और काफी देर तक नही लौटा, जब बंदीगृह में तैनात गार्ड ने देखा तो उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला.

एसपी सिटी देवेंद्र कुमार (VIDEO Credit; ETV Bharat)