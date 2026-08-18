बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में आरोपी ने दी जान, मचा हड़कंप
बिलासपुर बाल सुधार गृह में सजा काट रहे एक आरोपी ने जान दे दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 18, 2026 at 5:46 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के बाल सुधार गृह में एक किशोर ने जान दे दी है. वह दुष्कर्म के केस में बाल सुधार गृह में था. घटना के बाद बाल सुधार गृह प्रबंधन में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. दरअसल मृतक की पहचान रायगढ़ निवासी के रूप में हुई है.
बिलासपुर के बाल सुधारगृह की घटना
बिलासपुर के बाल सुधार गृह में आरोपी को तीन दिन पहले लाया गया था. इस दौरान उसके 18 वर्ष की आयु पूरी होने की जानकारी भी सामने आई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी बाल सुधार गृह के भीतर बाथरूम में जान दी है. घटना का पता चलने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है.
ये सरकंडा के बाल सुधारगृह की घटना है. आरोपी बालक रायगढ़ का निवासी था. उसने सुबह में बाल सुधार गृह के बाथरुम में जान दे दी है. पुलिस को सुबह इस बात की सूचना दी गई. उसके बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है- पंकज कुमार पटेल, एएसपी सिटी, बिलासपुर
पुलिस की जांच जारी
यह घटना क्यों घटी. आरोपी बालक ने क्यों जान दी. इस बात की जांच में पुलिस जुट गई है. उसके बाल सुधार गृह में रहने के दौरान व्यवहार, गतिविधियों और घटना से पहले की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. बाल सुधार गृह में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.