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जोधपुर: 15 दिनों से रात के समय छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पकड़ा

पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल और जीप को जब्त किया है. वह इनको वारदात में काम लेता था.

Bhagat Ki Kothi Police Station
भगत की कोठी पुलिस थाना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 8:59 PM IST

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जोधपुर: शहर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र के मधुबन हाउसिंग बोर्ड एरिया में पिछले कई दिनों से छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने सोमवार को दस्तयाब कर लिया. पुलिस ने युवक द्वारा छेड़छाड़ में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और जीप बरामद कर की गई.

थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि आरोपी श्रेयांश चौधरी के विरुद्ध दो छात्राओं ने पिता ने रिपोर्ट दी थी. जिसके आधार पर पॉक्सो की धाराओं के साथ मामला दर्ज किया था. पुलिस आयुक्त जोधपुर शरत कविराज के निर्देश पर टीम गठित की गई. जिसने अलग–अलग साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को दस्तयाब किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी श्रेयास चौधरी, मधुबन हाउसिंग बोर्ड एरिया में पिछले 15 दिन से छात्राओं के साथ रात के समय मोटरसाइकिल और जीप से पीछा कर छेड़छाड़ और उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहा था.

पढ़ें: जयपुर: स्वीमिंग कोच ने नाबालिग छात्रा से की अश्लील हरकत, मां की शिकायत पर मामला दर्ज

बेटियों के साथ किया दुर्व्यवहार: छात्राओं के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गत 12 अप्रैल को बड़ी बेटी के साथ शाम के समय जीप में आए एक युवक ने छेड़छाड़ कर दुर्व्यवहार किया. बेटी ने घर आकर बताया. तब पता चला कि इसी युवक ने गत 1 अप्रैल को उसकी छोटी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की थी. तब वह बाइक पर सवार था. दोनों छात्राएं आरोपी की हरकतों से सहम गई थी. जिसके बाद सोमवार को पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने शिव गांव निवासी श्रेयांश चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. श्रेयांस वर्तमान में बासनी प्रथम फेज में रह रहा था. पुलिस ने उसे दस्तयाब कर वारदात में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल और जीप को जब्त कर लिया है.

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