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जोधपुर: 15 दिनों से रात के समय छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पकड़ा

भगत की कोठी पुलिस थाना ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: शहर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र के मधुबन हाउसिंग बोर्ड एरिया में पिछले कई दिनों से छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने सोमवार को दस्तयाब कर लिया. पुलिस ने युवक द्वारा छेड़छाड़ में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और जीप बरामद कर की गई. थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि आरोपी श्रेयांश चौधरी के विरुद्ध दो छात्राओं ने पिता ने रिपोर्ट दी थी. जिसके आधार पर पॉक्सो की धाराओं के साथ मामला दर्ज किया था. पुलिस आयुक्त जोधपुर शरत कविराज के निर्देश पर टीम गठित की गई. जिसने अलग–अलग साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को दस्तयाब किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी श्रेयास चौधरी, मधुबन हाउसिंग बोर्ड एरिया में पिछले 15 दिन से छात्राओं के साथ रात के समय मोटरसाइकिल और जीप से पीछा कर छेड़छाड़ और उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहा था.