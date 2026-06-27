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तुर्कमान गेट दंगा मामला: फरार घोषित आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ की बड़ी कार्रवाई

तुर्कमान गेट दंगे का वांछित आरोपी स्पेशल स्टाफ द्वारा गिरफ्तार.

तुर्कमान गेट दंगा मामले में फरार घोषित आरोपी गिरफ्तार
तुर्कमान गेट दंगा मामले में फरार घोषित आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 27, 2026 at 8:52 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ टीम ने तुर्कमान गेट दंगा मामले में फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया से बच रहा था. पुलिस के मुताबिक अदालत ने उसे घोषित अपराधी घोषित कर रखा था.

पुलिस के अनुसार, सेंट्रल जिले में फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली कि तुर्कमान गेट निवासी 58 वर्षीय साजिद इकबाल चांदनी महल इलाके में मौजूद है. सूचना के आधार पर टीम ने तत्काल छापेमारी कर उसे दबोच लिया. जांच में पता चला कि साजिद इकबाल के खिलाफ थाना चांदनी महल में दर्ज तुर्कमान गेट दंगा मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. न्यायालय में पेश न होने के कारण उसे 30 मई 2026 को अपराधी घोषित किया गया था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को संबंधित अदालत में पेश कर न्यायिक कार्रवाई पूरी की गई.

सेंट्रल जिले के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि फरार अपराधियों और घोषित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से बचने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. कानून से भाग रहे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने आगे बताया कि तुर्कमान गेट दंगा मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी इसी अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता है. उन्होंने कहा कि जिले में घोषित अपराधियों, फरार आरोपियों और अन्य वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

तुर्कमान गेट दंगा मामला के बारे में जानिए

बता दें कि 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया था कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा. उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

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