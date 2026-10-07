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कानपुर में आरोपी कारोबारी गिरफ्तार; थाईलैंड महिला का दावा- "बाइकों के लिये 55 लाख रुपये दिये!"

फोटो (सोशल मीडिया अकाउंट) ( Photo credit: सोशल मीडिया अकाउंट )

कानपुर : मोहब्बत, फरेब और धर्मांतरण के दबाव के मामले में एक नया मोड़ आ गया है. थाईलैंड की एक विदेशी नागरिक महिला ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर अनवरगंज निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद पुलिस ने कारोबारी मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाई नागरिक महिला की शिकायत और सौंपे गए प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर नामजद आरोपी मोहम्मद इरफान के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है.



