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पटना में जमीन विवाद के बाद फायरिंग, भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला

पटना: राजधानी पटना में फायरिंग और पीट-पीटकर हत्या की खबर सामने आई है. फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में पहले ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद भाग रहे दो आरोपियों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा. इस घटना में एक आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है.

जमीन विवाद में चली गोली: पुलिस के अनुसार, फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीचक गांव में मंगलवार रात जमीन विवाद को लेकर तीन युवकों ने सुरेश सिंह उर्फ मास्टर साहब पर फायरिंग कर दी. हालांकि वह हमले में बाल-बाल बच गए. वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से भागने लगे.

ग्रामीणों ने पीछा कर दो आरोपियों को दबोचा: फायरिंग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने आरोपियों का पीछा किया और परसा बाजार थाना क्षेत्र के धमौल गांव के पास दो आरोपियों को पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी. वहीं, तीसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा.

एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती: सूचना पर परसा बाजार और गौरीचक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भेजा. सुरेश कुमार (28 वर्ष) की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि विवेक कुमार (22 वर्ष) निजी अस्पताल में भर्ती है.