ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

पटना: बिहार की राजधानी पटना के राजीवनगर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना मंगलवार को घुड़दौड़ रोड, रोड नंबर 26 के पास हुई. पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही राजीवनगर थाना की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई.

24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार: अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (विधि-व्यवस्था) दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजीवनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान की. इसके बाद छापेमारी कर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

"पीड़िता नाबालिग है, इसलिए मामले में पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस द्वारा सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और मामले की गहन जांच जारी है." - दिव्यांजलि जायसवाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (विधि-व्यवस्था)

पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई है तथा उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा किया जा सके. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घटना में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं है. पुलिस प्रशासन अब इस मामले में कानूनी दस्तावेजों और सबूतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.