ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने वैज्ञानिक सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान कर 24 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया. पढ़ें खबर

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 29, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार की राजधानी पटना के राजीवनगर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना मंगलवार को घुड़दौड़ रोड, रोड नंबर 26 के पास हुई. पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही राजीवनगर थाना की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई.

24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार: अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (विधि-व्यवस्था) दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजीवनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान की. इसके बाद छापेमारी कर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

"पीड़िता नाबालिग है, इसलिए मामले में पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस द्वारा सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और मामले की गहन जांच जारी है." - दिव्यांजलि जायसवाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (विधि-व्यवस्था)

पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई है तथा उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा किया जा सके. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घटना में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं है. पुलिस प्रशासन अब इस मामले में कानूनी दस्तावेजों और सबूतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश: वहीं स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले को शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचाया जाएगा. पुलिस ने बताया प्रशासन का लक्ष्य इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर कड़ी सजा तय करना है.

पुलिस ने आम नागरिकों से की अपील: इसके अलावा पटना पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. पुलिस ने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है.

इसे भी पढ़ें- दुष्कर्म के दोषी को DNA रिपोर्ट ने दिलाई 20 साल की सजा, POCSO कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया

इसे भी पढ़ें-6 साल की मासूम से दुष्कर्म, 10 साल बाद FIR, 13 साल बाद उम्रकैद.. बिहार की बेटी को मिला इंसाफ

TAGGED:

MOLESTATION ACCUSED ARRESTED
MINOR MOLESTED IN PATNA
पटना में नाबालिग से दुष्कर्म
BIHAR NEWS
MINOR GIRL MOLESTED IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.