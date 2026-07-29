बाघ की खाल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, एमपी के वाइल्ड क्राइम ब्यूरो की टीप पर एक्शन
सूरजपुर में बाघ की खाल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.आरोपियों को वनविभाग की टीम ने ट्रैप करके दबोचा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 2:09 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले में वन्यजीव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है. वन विभाग ने मध्यप्रदेश के वाइल्ड क्राइम ब्यूरो से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया है.आरोपियों के कब्जे से कुछ हथियार भी जब्त किए गए हैं. इस कार्रवाई से वन्यजीव तस्करी से जुड़े एक सक्रिय नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है.
बाघ की खाल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार वाइल्ड क्राइम ब्यूरो ने सूरजपुर क्षेत्र में वन्यजीवों की अवैध तस्करी की सूचना वन विभाग को दी थी. इसके बाद वन विभाग ने तत्काल दो विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई. टीम के अधिकारियों ने खरीदार बनकर तस्करों से संपर्क किया और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पकड़ लिया.कार्रवाई के दौरान तीनों आरोपियों के पास से बाघ की खाल तथा पेंगोलिन के शल्क (स्केल्स) बरामद किए गए.
वन्यजीवों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है- डीपी साहू, वनमण्डलाधिकारी
नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बरामद बाघ की खाल करीब पांच से छह महीने पुरानी लग रही है.आरोपी इसे ऊंची कीमत पर बेचने की फिराक में थे. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके.
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