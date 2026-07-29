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बाघ की खाल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, एमपी के वाइल्ड क्राइम ब्यूरो की टीप पर एक्शन

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में वन्यजीव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है. वन विभाग ने मध्यप्रदेश के वाइल्ड क्राइम ब्यूरो से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया है.आरोपियों के कब्जे से कुछ हथियार भी जब्त किए गए हैं. इस कार्रवाई से वन्यजीव तस्करी से जुड़े एक सक्रिय नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है.

बाघ की खाल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार वाइल्ड क्राइम ब्यूरो ने सूरजपुर क्षेत्र में वन्यजीवों की अवैध तस्करी की सूचना वन विभाग को दी थी. इसके बाद वन विभाग ने तत्काल दो विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों तक पहुंचने की रणनीति बनाई. टीम के अधिकारियों ने खरीदार बनकर तस्करों से संपर्क किया और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पकड़ लिया.कार्रवाई के दौरान तीनों आरोपियों के पास से बाघ की खाल तथा पेंगोलिन के शल्क (स्केल्स) बरामद किए गए.

बाघ की खाल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)