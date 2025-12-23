लेपर्ड के पंजे और नाखून के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार, धमतरी के कोरगांव से मिला था तेंदुए का शव
धमतरी: मगरलोड थाना इलाके के कोरगांव जंगल से तेंदुए का शव मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया. मृत तेंदुए के शरीर से पैर का पंजा गायब मिला. शिकार की आशंका के मद्देनजर वन विभाग ने शिकारियों की तलाश तेज कर दी है. वन विभाग की डॉक स्कॉड टीम की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपी के कब्जे से गायब तेंदुए का पैर का पंजा और नाखून मिला है. बरामद किए गए सामानों को वन विभाग ने जब्त कर आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.
तेंदुए के शिकार का शक, आरोपी के पास से मिला पंजा और नाखून
मामले का खुलासा करते हुए वन विभाग ने कहा, धमतरी वन मण्डल अंतर्गत उत्तर सिंगपुर वन परिक्षेत्र में मृत तेंदुए के बारे में सूचना मिली थी. वन गश्त के दौरान 22 दिसंबर 2025 को एक स्थानीय चरवाहा द्वारा ये सूचना दी गई. सूचना मिलते ही हम ग्राम कोरगांव स्थित एक कुएं पहुंचे. प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित स्थल पर तत्काल तलाशी ली गई. लेकिन मौके पर कुएं में तेंदुआ नहीं पाया गया. इसके बाद वन अमले द्वारा आसपास के वन क्षेत्र में सघन निरीक्षण एवं पतासाजी की गई, जिसके बाद मृत तेंदुआ आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 23 ग्राम कोरगांव (कनडबरा) में पाया गया. निरीक्षण के दौरान मृत तेंदुए के चारों पैरों के पंजे कटे हुए पाए गए, जिससे अवैध शिकार की आशंका हुई.
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध कर, तत्काल रात्रिकालीन गहन जांच प्रारंभ की गई. सघन जांच के लिए उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व से डॉग स्क्वाड की सहायता ली गई. डॉग स्कॉड की मदद से हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी के पास से तेंदुए का पंजा और नाखून बरामद किया गया: श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ
ग्राम कोरगांव से पकड़ा गया आरोपी
धमतरी वन मंडल के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने मामले पर खुलासा करते हुए कहा, जांच के दौरान ग्राम कोरगांव निवासी गोवर्धन पटेल, पिता आत्माराम पटेल, उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के कब्जे से पैरा में छिपाकर रखे गए तेंदुए के नाखून, पंजे तथा पंजे काटने में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया. आरोपी से गहन पूछताछ किए जाने पर उसके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया. घटना के संबंध में आरोपी के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इसके अतिरिक्त इस वन अपराध में संलिप्तता की संभावना के दृष्टिगत 3 अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है.
जबलपुर लैब टेस्ट से आएगी रिपोर्ट
डीएफओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया तेंदुए की मृत्यु का कारण कुएं में डूबना प्रतीत होता है. चूकि तेंदुआ अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित वन्यप्राणी है. इस लिहाज से नियमानुसार 3 सदस्यीय पशु चिकित्सकों के दल द्वारा शव परीक्षण कराया गया है. पोस्टमार्टम के बाद मृत तेंदुए के कुछ पार्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए जबलपुर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही तेंदुए की मृत्यु के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी.
