हजारीबाग पुलिस के शिकंजे में नशे के तस्कर, अवैध ब्राउन शुगर के साथ पांच गिरफ्तार
हजारीबाग में पुलिस की छापेमारी में अवैध ब्राउन शुगर के साथ पांच तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 25, 2026 at 7:31 PM IST
हजारीबागः जिला पुलिस ने छापेमारी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 23 पुड़िया में करीब 11 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की गई है. इसके अलावा पुलिस ने एक चारपहिया वाहन, दो मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.
बड़कागांव थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना इलाके के कदमाड़ीह पुल के पास कुछ युवक अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने के लिए आने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में हजारीबाग एसपी अमन कुमार के निर्देश पर टीम गठित की गई. टीम बताए गए स्थान पर पहुंची तो कुछ युवक संदिग्ध हरकत करते हुए देखे गए. पुलिस टीम को देखकर युवकों ने भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर सभी पांचों युवकों को पकड़ लिया.
इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उनके पास से प्लास्टिक की पुड़िया में रखे करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, कुल 23 पुड़िया में मादक पदार्थ रखा गया था. पुलिस ने मौके से अन्य सामान भी जब्त किया. पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे बड़कागांव थाना इलाके में ब्राउन शुगर की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर खरीद बिक्री करते थे. एक पुड़िया की कीमत करीब एक हजार रुपया रखा जाता था.
पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार अफताब आलम (23 साल), मोहम्मद राजन अंसारी (26 साल), मोहम्मद अल्ताफ हुसैन (20 साल), रविंद्र कुमार महतो (27 साल), और पवन कुमार (25 साल) के नाम शामिल हैं.
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