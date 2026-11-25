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हजारीबाग पुलिस के शिकंजे में नशे के तस्कर, अवैध ब्राउन शुगर के साथ पांच गिरफ्तार

हजारीबाग पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

हजारीबागः जिला पुलिस ने छापेमारी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 23 पुड़िया में करीब 11 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की गई है. इसके अलावा पुलिस ने एक चारपहिया वाहन, दो मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.

बड़कागांव थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना इलाके के कदमाड़ीह पुल के पास कुछ युवक अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने के लिए आने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में हजारीबाग एसपी अमन कुमार के निर्देश पर टीम गठित की गई. टीम बताए गए स्थान पर पहुंची तो कुछ युवक संदिग्ध हरकत करते हुए देखे गए. पुलिस टीम को देखकर युवकों ने भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर सभी पांचों युवकों को पकड़ लिया.