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हरियाणा के सिरसा में पकड़ाई 1 करोड़ की हेरोइन, आरोपी गगनदीप भी अरेस्ट, पहले से 9 मामले दर्ज

हरियाणा की सिरसा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ एक आरोपी को अरेस्ट किया है.

Accused arrested with heroin worth Rs one crore in Sirsa
हरियाणा के सिरसा में पकड़ाई 1 करोड़ की हेरोइन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 7, 2026 at 7:30 PM IST

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सिरसा : पुलिस जिला डबवाली की डबवाली सीआईए स्टाफ टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान गगनदीप के रूप में हुई है जो सिरसा के देसूजोधा गांव का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ पहले से ही नशा तस्करी के 9 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.

एक करोड़ की हेरोइन जब्त : पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई. सीआईए स्टाफ डबवाली की टीम ने मंडी डबवाली क्षेत्र के गौल चौक में संदिग्ध गतिविधियों के शक में आरोपी गगनदीप को रोका. तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद पिट्ठू बैग से 521 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है.

हरियाणा के सिरसा में पकड़ाई 1 करोड़ की हेरोइन (ETV Bharat)

पहले से मामले दर्ज : मीडिया को जानकारी देते हुए डीएसपी योगेश कटारिया ने बताया कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. जब उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो सामने आया कि उसके खिलाफ पहले से 9 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं. इनमें से 7 केस थाना शहर डबवाली, जबकि दो अन्य मामले पंजाब के बठिंडा जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं.

कहां से लाई गई थी नशे की खेप : पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है. जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और ये नशे की खेप कहां से लाई गई थी, साथ ही इसे कहां सप्लाई किया जाना था.

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सिरसा में हेरोइन जब्त
सिरसा में एक करोड़ की हेरोइन
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