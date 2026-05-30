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बच्चों के 400 आपत्तिजनक वीडियो–फोटो के साथ आरोपी गिरफ्तार, आईटी, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज

चितावा पुलिस के अनुसार आरोपी के मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आया, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री साझा की जा रही थी.

Chitawa Police Station, Nagaur
पुलिस थाना चितावा, नागौर (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के चितावा थाना पुलिस ने बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चितावा थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक ज्ञान चन्द यादव ने बताया कि चितावा थाना पुलिस ने बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चितावा थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में करीब 400 आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो बरामद हुए हैं, जो बच्चों के शोषण और लैंगिक अपराधों से संबंधित पाए गए.

आरोपी के मोबाइल से मिले 1000 से अधिक वीडियो-फोटो: चितावा पुलिस थाना प्रभारी तेजाराम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी चितावा के सुजानपुरा निवासी मुकेश कड़वा (30 वर्ष) पुत्र बोदूराम है. आरोपी के मोबाइल में 1000 से अधिक वीडियो और सैकड़ों फोटो मिले, जिनमें से लगभग 400 वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अश्लील सामग्री से संबंधित पाए गए. जांच के दौरान एक व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आया, जिसमें कई सदस्य जुड़े हुए थे और वहां भी नाबालिगों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा की जा रही थी.

पढ़ें: 3 साल में 17 गुना बढ़े चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले, अश्लील कंटेंट फॉरवर्ड करना पड़ सकता है भारी - Child Pornography

घेराबंदी कर पकड़ा: थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो देख रहा है और उसके पास बड़ी मात्रा में ऐसी सामग्री मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो आरोपी भागने का प्रयास करने लगा. लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया. मोबाइल की जांच में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67, 67A, 67B तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 15 सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच कुचामन थाना प्रभारी सतपाल सिंह कर रहे हैं.

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ऐसे नेटवर्क और ग्रुप्स की पहचान कर रही पुलिस: पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव ने कहा कि बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री रखना, डाउनलोड करना, साझा करना या सोशल मीडिया पर प्रसारित करना गंभीर और दंडनीय अपराध है. उन्होंने आमजन से भी अपील की कि इस तरह की किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा ने कहा कि बच्चों के शोषण से जुड़ी डिजिटल सामग्री के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान जारी है. साइबर प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इस प्रकार की सामग्री साझा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. वृताधिकारी (डीएसपी) मुकेश चौधरी ने कहा कि पुलिस तकनीकी संसाधनों के माध्यम से ऐसे नेटवर्क और ग्रुप्स की पहचान कर रही है, जो बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार करते हैं.

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चितावा पुलिस की बड़ी कार्यवाही
YOUTH ARRESTED IN IT AND POCSO ACT
OBJECTIONABLE VIDEO OF MINOR FOUND
पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
OBJECTIONABLE VIDEOS RECOVERED

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