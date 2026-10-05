साहिबगंज में युवक की गला रेतकर हत्या, चचेरा भाई निकला कातिल, आपसी रंजिश में दिया घटना को अंजाम
साहिबगंज में एक शख्स की गला रेतकर हत्या करने वाले उसके चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : October 5, 2026 at 3:36 PM IST
साहिबगंज: जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौक के पास एनएच सड़क पर गौरचंद्र बागती की गला रेतकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई बहादुर बागती को गिरफ्तार किया है. मामले की जानकारी सोमवार को राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कांन्फ्रेंस के दौरान दी.
गौरचंद्र बागती की गला रेतकर हत्या
पुलिस के मुताबिक, 4 अक्टूबर की सुबह करीब 4:45 बजे राधानगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहनपुर चौक के पास मोहनपुर निवासी गौरचंद्र बागती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को जानकारी दी गई. इसके बाद साहिबगंज एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ राजमहल विमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया.
मृतक का चचेरा भाई ही निकला कातिल
पुलिस टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, मृतक के चचेरे भाई बहादुर बागती को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, सख्ती से पूछताछ में बहादुर बागती ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. उसने पुलिस को बताया कि आपसी रंजिश के कारण उसने घटना को अंजाम दिया.
घटना में प्रयुक्त चाकू और चप्पल बरामद
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और घटनास्थल से चप्पल भी बरामद की है. इस संबंध में राधानगर थाना कांड संख्या 353/26, दिनांक 4.10.2026, धारा 103(1) बीएनएस-2023 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपी को सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
थाना से एक KM की दूरी पर हत्या
गौरतलब है कि रोजना की भांति गौरचंद्र बागती रविवार की सुबह टहलने के लिए निकला था, तभी अहले सुबह गला रेतकर सरेआम हत्या कर दी गई थी. थाना से करीब 1 KM की दूरी पर घटना घटी थी, साथ ही भागते हुए हत्यारों को वहां टहल रहे लोगो ने देखा था.
कार्रवाई में एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी, पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन, राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, गंगा नदी थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह, राधानगर थाना के संग्राम सिंह सोय सहित पुलिस बल शामिल रहे.
ये भी पढ़ें- दहेज लोभी पति ने नवविवाहिता पर प्रेशर कुकर से हमला किया, सऊदी से लौटने पर दर्ज कराया केस
पलामू के मजदूर की तमिलनाडु में हत्या, दोस्त ने ही ली जान
बीजेपी नेता की मां की हत्या की आरोपी झरना मिस्त्री गिरफ्तार, 5 साल से थी फरार