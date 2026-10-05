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साहिबगंज में युवक की गला रेतकर हत्या, चचेरा भाई निकला कातिल, आपसी रंजिश में दिया घटना को अंजाम

पुलिसे के हाथ लगा हत्यारोपी ( Etv Bharat )

साहिबगंज: जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौक के पास एनएच सड़क पर गौरचंद्र बागती की गला रेतकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई बहादुर बागती को गिरफ्तार किया है. मामले की जानकारी सोमवार को राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कांन्फ्रेंस के दौरान दी.