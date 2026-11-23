बलौदाबाजार के सरकारी मदिरा दुकान में गबन का आरोपी गिरफ्तार, 20 लाख से ज्यादा की रकम नहीं हुई बरामद
बलौदाबाजार के सरकारी मदिरा दुकान से पैसों का गबन करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 6:21 PM IST
बलौदाबाजार : गिधपुरी देसी कंपोजिट मदिरा दुकान में 20 लाख 46 हजार 730 रुपए का गबन हुआ था. गबन का आरोप सुपरवाइजर गेवेंद्र बंजारे पर लगा था.जो पैसा बैंक में जमा करने के बजाय मोबाइल ऑफ करके फरार हो गया था. इसकी शिकायत रजनीश प्रसाद साव ने दर्ज कराई थी. वह सीएमएस इंफो सिस्टम्स लिमिटेड से जुड़े हैं. इस मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.
16 नवंबर को फरार हुआ था आरोपी
16 नवंबर 2026 को थाना गिधपुरी में दर्ज शिकायत के अनुसार, कंपनी के कैश कलेक्टर ने फोन पर सूचना दी कि देसी कंपोजिट मदिरा दुकान गिधपुरी का सुपरवाइजर गेवेन्द्र बंजारे बिक्री की रकम जमा नहीं कर रहा है. जब कैश कलेक्टर ने रकम जमा करने के लिए संपर्क किया तो उसने पहले पैसे देने की हामी भरी, लेकिन कुछ समय बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया.इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.गिधपुरी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.
13 दिन के कलेक्शन में हेरफेर
पुलिस के मुताबिक 16 नवंबर 2026 को थाना गिधपुरी में दर्ज शिकायत के अनुसार, कंपनी के कैश कलेक्टर ने फोन पर सूचना दी कि देशी कंपोजिट मदिरा दुकान गिधपुरी का सुपरवाइजर गेवेन्द्र बंजारे बिक्री की रकम जमा नहीं कर रहा है. इसके बाद जब उससे नकदी जमा करने के लिए संपर्क किया गया तो उसने रकम जमा करने की हामी तो भरी, लेकिन शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच अचानक मोबाइल बंद कर दिया. इसके बाद वह गायब हो गया. सुपरवाइजर के इस तरह संपर्क से बाहर होने के बाद बिक्री की रकम को लेकर संदेह गहराया और दुकान के रिकॉर्ड की जांच शुरू की गई.
13 दिनों का हिसाब मिलाया तो सामने आया 20.46 लाख का अंतर
मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 नवंबर 2026 को कंपनी की टीम और आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त पलारी ने दुकान के रिकॉर्ड की जांच की. इसमें 1 नवंबर से 13 नवंबर 2026 दोपहर 12:30 बजे तक की शराब बिक्री का हिसाब मिलाया गया. दुकान के बिक्री रिकॉर्ड, बैंक में जमा पर्चियों और ऑनलाइन जमा पर्चियों का मिलान किया गया. इस जांच में कुल 20 लाख 46 हजार 730 रुपये की गबन अंतर राशि सामने आई. इसके बाद कंपनी की ओर से पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 169/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की.
साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने आरोपी गेवेन्द्र बंजारे को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया है. पुलिस ने उसे 22 नवंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया.अब उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है- खोमन सिन्हा,एएसपी
रकम की नहीं हुई बरामदगी
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल गबन की गई 20 लाख से ज्यादा की रकम बरामदगी का है. पुलिस के अनुसार, आरोपी से इस संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही.
बालोद में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा, ओडिशा से फल-सब्जी की आड़ में ला रहे थे खेप, 69 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद
तूफान के बाद अब किसानों का दर्द, खैरागढ़ में 30 फीसदी फसल प्रभावित, कलेक्टर से उचित मुआवजा की मांग
छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायकों का आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 1 दिसंबर तक मांगें पूरी करने का दिया अल्टीमेटम