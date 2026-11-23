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बलौदाबाजार के सरकारी मदिरा दुकान में गबन का आरोपी गिरफ्तार, 20 लाख से ज्यादा की रकम नहीं हुई बरामद

बलौदाबाजार : गिधपुरी देसी कंपोजिट मदिरा दुकान में 20 लाख 46 हजार 730 रुपए का गबन हुआ था. गबन का आरोप सुपरवाइजर गेवेंद्र बंजारे पर लगा था.जो पैसा बैंक में जमा करने के बजाय मोबाइल ऑफ करके फरार हो गया था. इसकी शिकायत रजनीश प्रसाद साव ने दर्ज कराई थी. वह सीएमएस इंफो सिस्टम्स लिमिटेड से जुड़े हैं. इस मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.

16 नवंबर 2026 को थाना गिधपुरी में दर्ज शिकायत के अनुसार, कंपनी के कैश कलेक्टर ने फोन पर सूचना दी कि देसी कंपोजिट मदिरा दुकान गिधपुरी का सुपरवाइजर गेवेन्द्र बंजारे बिक्री की रकम जमा नहीं कर रहा है. जब कैश कलेक्टर ने रकम जमा करने के लिए संपर्क किया तो उसने पहले पैसे देने की हामी भरी, लेकिन कुछ समय बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया.इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.गिधपुरी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.

सरकारी मदिरा दुकान में गबन का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

13 दिन के कलेक्शन में हेरफेर

पुलिस के मुताबिक 16 नवंबर 2026 को थाना गिधपुरी में दर्ज शिकायत के अनुसार, कंपनी के कैश कलेक्टर ने फोन पर सूचना दी कि देशी कंपोजिट मदिरा दुकान गिधपुरी का सुपरवाइजर गेवेन्द्र बंजारे बिक्री की रकम जमा नहीं कर रहा है. इसके बाद जब उससे नकदी जमा करने के लिए संपर्क किया गया तो उसने रकम जमा करने की हामी तो भरी, लेकिन शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच अचानक मोबाइल बंद कर दिया. इसके बाद वह गायब हो गया. सुपरवाइजर के इस तरह संपर्क से बाहर होने के बाद बिक्री की रकम को लेकर संदेह गहराया और दुकान के रिकॉर्ड की जांच शुरू की गई.





13 दिनों का हिसाब मिलाया तो सामने आया 20.46 लाख का अंतर



मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 नवंबर 2026 को कंपनी की टीम और आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त पलारी ने दुकान के रिकॉर्ड की जांच की. इसमें 1 नवंबर से 13 नवंबर 2026 दोपहर 12:30 बजे तक की शराब बिक्री का हिसाब मिलाया गया. दुकान के बिक्री रिकॉर्ड, बैंक में जमा पर्चियों और ऑनलाइन जमा पर्चियों का मिलान किया गया. इस जांच में कुल 20 लाख 46 हजार 730 रुपये की गबन अंतर राशि सामने आई. इसके बाद कंपनी की ओर से पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 169/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की.



