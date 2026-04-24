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धनबाद में SBI सीएसपी से लूट का खुलासा, एक गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

SBI सीएसपी से लूट का खुलासा ( Etv bharat )

धनबाद: जिले के टुण्डी थाना क्षेत्र के कमारटीह में एसबीआई के CSP संचालक से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जबकि उसके दो साथी अब भी फरार हैं और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

हथियार के दम पर लूटे थे पैसे

इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी डीएन बंका ने बताया कि यह घटना 13 अप्रैल की दोपहर लगभग 2:50 बजे की है. उस समय तीन अपराधी सफेद गमछे से चेहरा ढककर CSP संचालक सुनील मुर्मू की दुकान में घुसे थे. हथियार का डर दिखाकर अपराधियों ने करीब 78 हजार 750 रुपये लूट थे और मौके से फरार हो गए थे. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

जानकारी देते डीएसपी डीएन बंका (Etv bharat)

घटना के बाद तुरंत सक्रिय हुई थी पुलिस

मामले को गंभीरता से लेते हुए टुण्डी थाना में कांड संख्या 28/26 दर्ज किया गया और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई. वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की गहन जांच की.