युवक पर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस किया बरामद, रंजिश में की थी फायरिंग

हरिद्वार: कोतवाली रानीपुर क्षेत्र स्थित ग्राम दादूपुर गोविंदपुर में बीती 30 दिसंबर को हुई फायरिंग की वारदात में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम अर्श पुत्र अलीम है, जो कस्साबान मोहल्ले का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी एक पूर्व दर्जाधारी मंत्री के परिवार से ताल्लुक रखता है. युवकों के दो गुटों के बीच चल रही रंजिश के चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोदाम में काम कर रहे एक युवक ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. जिसमें युवक की बाल बाल जान बची थी. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक देसी तमंचा और दो कारतूस भी बरामद किया है. इस वारदात में शामिल आठ आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है.

आरोप है कि शाकिर पुत्र इस्लाम, निवासी ग्राम दादूपुर गोविंदपुर, गांव में अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी रात के वक्त दो कारों सवार होकर युवक वहां पहुंचे और शाकिर के ऊपर कई राउंड फायरिंग की. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. सूचना मिलते ही रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से कई कारतूस बरामद किए थे. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक बिल्डर, एक आढ़ती के पुत्रों समेत नौ आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

तहरीर में बताया था कि दो कारों में मेहरूदीन फारुकी उर्फ भोलू पुत्र जरीफ निवासी धीरवाली ज्वालापुर अपने साथी अर्श पुत्र अलीम, शाकिर पुत्र सलीम, रहमान पुत्र मुर्सलीम, सुभान पुत्र शाकिर, उमर निवासी मोहल्ला कस्साबान ज्वालापुर, अजमत पुत्र अकबर खान, सरफराज व अमन निवासी अहबाबनगर ज्वालापुर व कुछ अज्ञात युवक हाथों में तमंचे और लाठी डंडे लेकर आए. आते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. उसने भागकर अपनी जान बचाई. आरोपी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.