ETV Bharat / state

युवक पर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस किया बरामद, रंजिश में की थी फायरिंग

पुलिस ने युवक पर फायरिंग करने मामले में एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

accused has been arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 2, 2026 at 6:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: कोतवाली रानीपुर क्षेत्र स्थित ग्राम दादूपुर गोविंदपुर में बीती 30 दिसंबर को हुई फायरिंग की वारदात में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम अर्श पुत्र अलीम है, जो कस्साबान मोहल्ले का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी एक पूर्व दर्जाधारी मंत्री के परिवार से ताल्लुक रखता है. युवकों के दो गुटों के बीच चल रही रंजिश के चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोदाम में काम कर रहे एक युवक ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. जिसमें युवक की बाल बाल जान बची थी. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक देसी तमंचा और दो कारतूस भी बरामद किया है. इस वारदात में शामिल आठ आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है.

आरोप है कि शाकिर पुत्र इस्लाम, निवासी ग्राम दादूपुर गोविंदपुर, गांव में अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी रात के वक्त दो कारों सवार होकर युवक वहां पहुंचे और शाकिर के ऊपर कई राउंड फायरिंग की. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. सूचना मिलते ही रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से कई कारतूस बरामद किए थे. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक बिल्डर, एक आढ़ती के पुत्रों समेत नौ आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

तहरीर में बताया था कि दो कारों में मेहरूदीन फारुकी उर्फ भोलू पुत्र जरीफ निवासी धीरवाली ज्वालापुर अपने साथी अर्श पुत्र अलीम, शाकिर पुत्र सलीम, रहमान पुत्र मुर्सलीम, सुभान पुत्र शाकिर, उमर निवासी मोहल्ला कस्साबान ज्वालापुर, अजमत पुत्र अकबर खान, सरफराज व अमन निवासी अहबाबनगर ज्वालापुर व कुछ अज्ञात युवक हाथों में तमंचे और लाठी डंडे लेकर आए. आते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. उसने भागकर अपनी जान बचाई. आरोपी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और वारदात में शामिल अर्श पुत्र अलीम को दबोचा गया. रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि युवकों के दो गुटों में विवाद चल रहा है. इसी विवाद के चलते गोदाम में काम कर रहे शाकिर पर हमला किया गया था. फरार चल रहे अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है.

पढ़ें-

TAGGED:

HARIDWAR LATEST NEWS
HARIDWAR RANIPUR POLICE STATION
HARIDWAR CRIME
युवक पर फायरिंग केस
FIRING YOUTH IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.