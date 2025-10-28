ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री के घर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर की थी लूट, अंतरराज्यीय गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार

श्रीगंगानगर में फर्जी पुलिस बनकर पूर्व मंत्री के दामाद के घर लूट के तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. तीनों अंतरराज्यीय गैंग से जुड़े हुए हैं.

robbery accused arrested
गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Shriganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर: जिले के गांव 42 जीजी में पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद के घर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य फरार बताए जा रहे हैं. गिरोह का सरगना कई राज्यों में लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में वांछित है.

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 18 अक्टूबर रात परिवादी गुरचरण सिंह के घर पर अज्ञात बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पहनकर हमला किया था. गुरचरण पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद हैं. बदमाश एसयूवी में सवार होकर आए थे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए घर में घुस गए. आरोपियों ने खाकी वर्दी और पगड़ी पहनकर परिवार के साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की. वाई-फाई और सीसीटीवी कनेक्शन तोड़ दिए और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए.

पढ़ें: अजमेर पुलिस के हत्थे चढ़ी अंतरराज्यीय गैंग, पुष्कर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना

घटना के बाद एसपी डॉ. दुहन ने मौके का निरीक्षण कर एएसपी रायसिंहनगर भंवरलाल के नेतृत्व में पांच विशेष टीमों का गठन किया. पुलिस टीमों ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फैले 300 किलोमीटर क्षेत्र के करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना संगठित अपराधी है. इसके खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लूट, डकैती, हत्या और हिरासत से फरार होने जैसे करीब 40 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. यह गैंग किराए की गाड़ियों का इस्तेमाल कर विभिन्न राज्यों में सक्रिय रहता है.

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि परिवादी के ही गांव के एक व्यक्ति ने पंजाब के जगरांव में अपने परिचित और उसके पिता, जो इस गैंग का मुख्य आरोपी है, के साथ मिलकर गुरचरण सिंह के घर डकैती की साजिश रची थी. गांव के आरोपी ने घर और रास्तों की रैकी कर मुख्य आरोपी, उसके भाई और पुत्र को पूरी जानकारी दी. इसके बाद इस वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में संलिप्त बॉबी निवासी गांव 42 जीजी के साथ-साथ सोनू (चंडीगढ़), संजीव (दिल्ली) को नामजद आरोपी बनाया गया है. इनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर स्कॉर्पियो वाहन और लूटे गए सामान की बरामदगी की जा रही है.

TAGGED:

EX MINISTER SURENDRA PAL TT
INTERSTATE GANG BUSTED
FAKE POLICEMAN
ROBBERY ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इन राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR का दूसरा फेज, विपक्षी नेताओं के हमले शुरू

चक्रवात मोंथा: तूफान, भारी बारिश के चलते दर्जनों ट्रेनें रद्द, फ्लाइट के लिए एडवाइजरी जारी

टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस तलाशेगी कुशल वक्ता व प्रवक्ता, अगले माह होगा आगाज

पुष्कर मेला 2025: दो रुपये की मजदूरी से राष्ट्रपति पदक तक, जानिए एक साधारण नगाड़ा वादक की असाधारण यात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.