पूर्व मंत्री के घर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर की थी लूट, अंतरराज्यीय गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 18 अक्टूबर रात परिवादी गुरचरण सिंह के घर पर अज्ञात बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पहनकर हमला किया था. गुरचरण पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद हैं. बदमाश एसयूवी में सवार होकर आए थे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए घर में घुस गए. आरोपियों ने खाकी वर्दी और पगड़ी पहनकर परिवार के साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की. वाई-फाई और सीसीटीवी कनेक्शन तोड़ दिए और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए.

श्रीगंगानगर: जिले के गांव 42 जीजी में पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद के घर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य फरार बताए जा रहे हैं. गिरोह का सरगना कई राज्यों में लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में वांछित है.

घटना के बाद एसपी डॉ. दुहन ने मौके का निरीक्षण कर एएसपी रायसिंहनगर भंवरलाल के नेतृत्व में पांच विशेष टीमों का गठन किया. पुलिस टीमों ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फैले 300 किलोमीटर क्षेत्र के करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना संगठित अपराधी है. इसके खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लूट, डकैती, हत्या और हिरासत से फरार होने जैसे करीब 40 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. यह गैंग किराए की गाड़ियों का इस्तेमाल कर विभिन्न राज्यों में सक्रिय रहता है.

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि परिवादी के ही गांव के एक व्यक्ति ने पंजाब के जगरांव में अपने परिचित और उसके पिता, जो इस गैंग का मुख्य आरोपी है, के साथ मिलकर गुरचरण सिंह के घर डकैती की साजिश रची थी. गांव के आरोपी ने घर और रास्तों की रैकी कर मुख्य आरोपी, उसके भाई और पुत्र को पूरी जानकारी दी. इसके बाद इस वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में संलिप्त बॉबी निवासी गांव 42 जीजी के साथ-साथ सोनू (चंडीगढ़), संजीव (दिल्ली) को नामजद आरोपी बनाया गया है. इनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर स्कॉर्पियो वाहन और लूटे गए सामान की बरामदगी की जा रही है.