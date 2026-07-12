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रानीखेत सागर हत्याकांड: पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, पूछताछ में बताई हत्या की ये वजह

अल्मोड़ा: रानीखेत ऐना गांव में घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी और दो महिलाओं को घायल कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने शादी समारोह में हुए विवाद को हत्या की वजह बताया है. आपसी रंजिश के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

युवक की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का शव ले जाने से मना कर कोतवाली में पांच घंटे तक प्रदर्शन किया. आला अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीण ने बॉडी को उठाया. इधर पुलिस के अनुसार रानीखेत के मजखाली चौकी में शुक्रवार की देर शाम सूचना प्राप्त हुई कि ऐना गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है व दो महिलाएं घायल हैं. सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, फॉरेंसिक टीम को तत्काल महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कराए गए.

बीते दिन मृतक सागर सिंह के फुफेरे भाई नीरज बोरा पुत्र वीरेंद्र सिंह बोरा ने कोतवाली रानीखेत में तहरीर दी गई कि शुक्रवार की रात्रि में जगत सिंह बोरा ने उसके मामा के लड़के सागर सिंह के गले पर चाकू से वारकर हत्या कर दी है व उनकी मां जानकी देवी,दादी शोभा देवी पर जान से मारने की नियत से हथौड़े एवं धारदार हथियार से सिर एवं शरीर पर प्राणघातक हमला किया. जानकी देवी एवं शोभा देवी गंभीर रूप से घायल अवस्था में वर्तमान में उपचार चल रहा है. तहरीर के आधार पर रानीखेत कोतवाली में धारा 103, 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया.