रानीखेत सागर हत्याकांड: पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, पूछताछ में बताई हत्या की ये वजह
रानीखेत तहसील के ऐना गांव में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 12, 2026 at 7:53 AM IST
अल्मोड़ा: रानीखेत ऐना गांव में घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी और दो महिलाओं को घायल कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने शादी समारोह में हुए विवाद को हत्या की वजह बताया है. आपसी रंजिश के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
युवक की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का शव ले जाने से मना कर कोतवाली में पांच घंटे तक प्रदर्शन किया. आला अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीण ने बॉडी को उठाया. इधर पुलिस के अनुसार रानीखेत के मजखाली चौकी में शुक्रवार की देर शाम सूचना प्राप्त हुई कि ऐना गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है व दो महिलाएं घायल हैं. सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, फॉरेंसिक टीम को तत्काल महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कराए गए.
बीते दिन मृतक सागर सिंह के फुफेरे भाई नीरज बोरा पुत्र वीरेंद्र सिंह बोरा ने कोतवाली रानीखेत में तहरीर दी गई कि शुक्रवार की रात्रि में जगत सिंह बोरा ने उसके मामा के लड़के सागर सिंह के गले पर चाकू से वारकर हत्या कर दी है व उनकी मां जानकी देवी,दादी शोभा देवी पर जान से मारने की नियत से हथौड़े एवं धारदार हथियार से सिर एवं शरीर पर प्राणघातक हमला किया. जानकी देवी एवं शोभा देवी गंभीर रूप से घायल अवस्था में वर्तमान में उपचार चल रहा है. तहरीर के आधार पर रानीखेत कोतवाली में धारा 103, 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया.
एसएसपी चंद्रशेखर घोडके के मुताबिक
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई. रानीखेत के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भुवन चन्द्र जोशी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी जगत सिंह बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं वारदात में प्रयुक्त लोहे का घन और चाकू बरामद किया. ऐना गांव निवासी अभियुक्त जगत सिंह बोरा पुत्र पान सिंह बोरा ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि लगभग दो माह पूर्व एक शादी समारोह के दौरान हुई कहासुनी को लेकर मेरे दोस्त एवं मृतक व उसके भाई से विवाद हुआ था. उसी घटना से उत्पन्न आपसी रंजिश के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
-चंद्रशेखर घोड़के, एसएसपी-
ऐना गांव में शुक्रवार को देर शाम एक युवक की हत्या ओर दो महिलाओं को घायल कर हत्यारोपी फरार हो गया था. जिसकी सूचना पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हमलावर ने दो महिलाओं और एक युवक पर हमला कर दिया है. हमले में युवक की मौत हो गयी थी, जबकि दो महिलाएं जानकी देवी (45), साबुली देवी (65) गंभीर रूप से घायल हो गई. बताया जा रहा है कि मेरठ का युवक सेना भर्ती के लिए यहां आया था.
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