कानपुर महाठगी मामला: पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी आरिफ, खाते से 49 करोड़ के ट्रांजेक्शन का पर्दाफाश
सरगना शाहजेब और सलमान के बाद अब सिंडिकेट के बाकी गुर्गों पर शिकंजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:24 PM IST
कानपुर: पुलिस ने 5600 करोड़ रुपये वाले अंतरराज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क के खुलासे में एक और कामयाबी हासिल की है. इस गिरोह के एक लंबे समय से फरार आरोपी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उनके मुताबिक इस आरोपी के तीन अलग-अलग बैंक खातों में साइबर ठगी के लगभग 49 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है.
पुलिस कमिश्नर रघबीर लाल ने बताया कि पुलिस की जांच में एक और पहलू सामने आया है कि इस शातिर ने केवल ठगी के अवैध पैसों को ठिकाने लगाने का ही काम नहीं किया, बल्कि फर्जी कागजातों और कागजी बोगस फर्मों के सहारे बैंकों से सवा करोड़ रुपये का भारी कर्ज भी पास करा लिया था. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इतनी बड़ी लोन की रकम पास करवाने के इस खेल में कौन-कौन से बैंक कर्मी या अधिकारी मिले हुए थे.
साइबर सेल ने जब डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगाला तो यह बात भी सामने आई कि पकड़े गए आरोपी आरिफ के खातों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर चार शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, यह आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन गेमिंग के जाल मुनाफे वाले निवेश का लालच और फर्जी फर्मों के बैंक खातों के जरिए देश के तमाम अलग-अलग राज्यों के लोगों से ठगी की रकम ट्रांसफर करवाता था.
पुलिस इस 5600 करोड़ रुपये के ठगी के मामले में पहले ही गिरोह के सरगना शाहजेब वारिस और सलमान समेत कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. गिरोह के अन्य साथी इख्लाख व आमिर को नोटिस देकर छोड़ दिया गया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोहम्मद आरिफ से की गई पूछताछ के बाद इस सिंडिकेट के बाकी बचे फरार गुर्गों, अवैध हवाला नेटवर्क और फर्जी फर्मों से जुड़े तमाम बैंक खातों के बारे में अहम सुराग मिले हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी.
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