ETV Bharat / state

कानपुर महाठगी मामला: पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी आरिफ, खाते से 49 करोड़ के ट्रांजेक्शन का पर्दाफाश

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: पुलिस ने 5600 करोड़ रुपये वाले अंतरराज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क के खुलासे में एक और कामयाबी हासिल की है. इस गिरोह के एक लंबे समय से फरार आरोपी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उनके मुताबिक इस आरोपी के तीन अलग-अलग बैंक खातों में साइबर ठगी के लगभग 49 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है.

पुलिस कमिश्नर रघबीर लाल ने बताया कि पुलिस की जांच में एक और पहलू सामने आया है कि इस शातिर ने केवल ठगी के अवैध पैसों को ठिकाने लगाने का ही काम नहीं किया, बल्कि फर्जी कागजातों और कागजी बोगस फर्मों के सहारे बैंकों से सवा करोड़ रुपये का भारी कर्ज भी पास करा लिया था. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इतनी बड़ी लोन की रकम पास करवाने के इस खेल में कौन-कौन से बैंक कर्मी या अधिकारी मिले हुए थे.