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रायपुर में महिला का मर्डर, दो साल बाद तीन आरोपी गिरफ्तार, महिला के नाखूनों से मिले DNA सूबत से हुई गिरफ्तारी

रायपुर में दो साल पहले महिला के मर्डर केस में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Raipur Crime News
रायपुर क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 10:50 PM IST

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रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के खमतराई थाना अंतर्गत पुलिस ने 2 साल पहले महिला लता साहू की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है. मृतका के नाखूनों से मिले डीएनए साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. महिला की हत्या 21 अगस्त 2024 को हुई थी. मृतका के नाखूनों में मिले आरोपियों के बायोलॉजिकल ट्रेसेस को सुरक्षित रखा गया था. तीनों आरोपियों का डीएनए मृतिका के नाखूनों से प्राप्त बायोलॉजिकल ट्रेसेस से मैच होने पर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. खमतराई पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 103 (1) BNS के तहत कार्रवाई की है.

रायपुर पुलिस का एक्शन

एडिशनल कमिश्नर अमित कांबले ने बताया कि "तीनों आरोपियों और मृतिका लता साहू के साथ शराब को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद आरोपियों ने महिला लता साहू की गला दबाकर हत्या कर दी थी. मृतिका और आरोपियों के बीच पहले विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने लता साहू का गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली. जिस समय घटना घटी थी उस समय पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही थी."

पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त 2024 को तीनों आरोपी लता साहू के घर पर शराब पी रहे थे. शराब खत्म होने के बाद शराब मांगने को लेकर विवाद और झूमाझटकी होने लगी. इसी दौरान आरोपी राजू मंडल ने मृतिका लता साहू का गला दबाया. दूसरा आरोपी मनहरण सारंग ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर रखा था. तीसरा आरोपी राजेश पाल ने दोनों पैर को पकड़ कर रखा हुआ था. काफी देर तक मृतिका लता साहू आरोपियों के चंगुल से बचने का प्रयास करती रही. आखिरकार लता साहू ने दम तोड़ दिया.

तीनों आरोपियों ने लता साहू की हत्या करने के बाद उसके घर में रखें नगद रकम कपड़े लेकर घर के पीछे की दीवार से कूदकर फरार हो गए थे. आरोपी राजू मंडल पहले भी 2 बार चोरी और 1 बार हत्या जैसे अपराध को अंजाम दे चुका है. दूसरा आरोपी मनहरण सारंग के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट करके गंभीर चोट पहुंचाने और अवैध वसूली का मामला दर्ज हो चुका है. इन तीनों आरोपियों को पकड़ने में खमतराई पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की है.

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