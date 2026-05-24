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पिता के साथ पटना के होटल में ठहरी छात्रा के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

राजधानी पटना के एक होटल में पिता के साथ ठहरी छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है. आरोपी शराब के नशे में थे. पढ़ें पूरी खबर..

PATNA POLICE
छेड़खानी मामले में पटना पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 24, 2026 at 3:59 PM IST

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पटना: बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है. नया मामला राजधानी पटना का है. रूपसपुर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी स्थित एक होटल के कमरे में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया है. आरोपी शराब के नशे में थे. घटना के बाद होटल संचालन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

पिता के सामने बेटी से छेड़छाड़: असल में बेगूसराय की रहने वाली पीड़िता अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए पटना आई थी. दोनों महावीर कॉलोनी स्थित एक होटल ठहरे हुए थे. देर रात अचानक एक युवक नशे की हालत में जबरन कमरे में घुस गया और पिता के सामने ही लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा.

पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह (ETV Bharat)

छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार: पीड़िता और उनके पिता के शोर मचाने और सूचना देने के बाद पटना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी शराब के नशे में था और उसके साथ कुछ अन्य युवक भी मौजूद थे, जिनकी पहचान की जा रही है.

घटना के बाद होटल सील: घटना के बाद होटल प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है. शुरुआती जांच में होटल संचालन में कई तरह की लापरवाही सामने आने की बात कही जा रही है. पुलिस को जानकारी मिली है कि होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जिससे घटना की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी. इसके अलावे होटल में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने होटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है.

क्या बोले एसपी?: मामले को लेकर पश्चिमी एसपी भानु प्रताप ने बताया कि घटना बेहद गंभीर है और पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि होटल मालिक और प्रबंधन से पूछताछ की जाएगी कि सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई. होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे और बिना पर्याप्त निगरानी के लोगों को ठहराने की अनुमति कैसे दी गई? पीड़िता की शिकायत पर रूपसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

"आरोपी युवक सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके साथ मौजूद अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है. पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. होटल मालिक और प्रबंधन से पूछताछ की जाएगी कि सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई. साथ होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे."- भानु प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, पटना पश्चिमी

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