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रांची कोतवाली डीएसपी पर फायरिंग करने वाला आरोपी पलामू में गिरफ्तार, जमीन कारोबारी से मांगी थी 1.20 करोड़ की रंगदारी

रांची कोतवाली डीएसपी पर फायरिंग करने वाला आरोपी पलामू से गिरफ्तार हुआ है.

ACCUSED ARRESTED IN PALAMU
पुलिस की पकड़ में फायरिंग करने वाला आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 7:13 PM IST

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पलामू: रांची के कोतवाली डीएसपी पर फायरिंग करने के आरोपी जेपी शुक्ला को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जेपी शुक्ला पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी के इलाके का रहने वाला है. जेपी शुक्ला ने जमीन कारोबारी नंद यादव से 1.20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी. मेदिनीनगर टाउन थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जेपी शुक्ला को गिरफ्तार किया है.

डीएसपी पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार

पूरे मामले को लेकर डीएसपी राजेश यादव और राजीव रंजन ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की. डीएसपी राजेश यादव और राजीव रंजन ने बताया कि नंद यादव ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जेपी शुक्ला को गिरफ्तार किया है.

जमीन कारोबारी की हत्या की बनाई थी प्लानिंग

पुलिस को रंगदारी मांगने से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं. 2017 में रांची के कोतवाली डीएसपी के इलाके में एक जमीन कारोबारी की हत्या की योजना तैयार की गई थी. इसी के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान जेएससीए स्टेडियम के पास तत्कालीन डीएसपी भोला प्रसाद यादव के साथ मुठभेड़ हुई थी.

कई मामलों में आरोपी रहा है जेपी शुक्ला

इस मुठभेड़ में जेपी शुक्ला ने सरेंडर कर दिया था. दोनों डीएसपी ने बताया कि जेपी शुक्ला इसके अलावा कई घटनाओं का आरोपी है. जेपी शुक्ला पर गढ़वा के इलाके में हत्या, पलामू के इलाके में आर्म्स एक्ट, रांची के सुखदेव नगर की इलाके में हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप है. छापेमारी में डीएसपी राजेश यादव, राजीव रंजन, टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार, सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण समेत पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

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