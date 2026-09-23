एक थप्पड़ की वजह से गई जान, बर्थडे पार्टी विवाद मर्डर तक पहुंचा, जानिए पूरा मामला
पुलिस ने 24 घंटे अंदर हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या के पीछे की वजह बर्थडे पार्टी विवाद सामने आया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2026 at 8:00 PM IST
विकासनगर: देहरादून जिले के सेलाकुई क्षेत्र में बीती 21 सितंबर को एक व्यक्ति के सीने के चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आज बुधवार 23 सितंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामला का खुलासा किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी के बेटी की जन्मदिन पार्टी थी, जिसमें उनसे अपने पड़ोसी राजपाल को नहीं बुलाया था. इसी वजह से शराब के नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. तभी आरोपी ने राजपाल के सीने में चाकू घोंप दिया था और उसकी मौत हो गई थी.
पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामला सेलाकुई थाना क्षेत्र के जमनपुर इलाके का है. आरोपी जितेंद्र कुमार और मृतक राजपाल दोनों पड़ोसी है. 21 सितंबर को जितेंद्र कुमार की बेटी का जन्मदिन था, जिसके लिए जितेंद्र कुमार ने पार्टी रखी थी.
#SSP_देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस की मिली एक और सफलता,— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) September 23, 2026
सेलाकुई क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का 24 घंटे के अंदर दून पुलिस ने किया खुलासा,
घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार pic.twitter.com/232pAQf8NV
राजपाल ने जितेंद्र को मारा था थप्पड़: पुलिस के अनुसार आरोपी जितेंद्र कुमार ने बेटी की बर्थडे पार्टी में अपने पड़ोसी 25 साल के राजपाल को नहीं बुलाया था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है. पार्टी में न बुलाए जाने और शराब के नशे में होने के कारण दोनों जितेंद्र कुमार और राजपाल के बीच बहस हुई. इसी बहस के दौरान राजपाल ने जितेंद्र को थप्पड़ मार दिया.
सीने पर घोंप दिया था चाकू: आरोप है कि जितेंद्र ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने गुस्से में राजपाल के सीने पर चाकू घोंप दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद जितेंद्र मौके से फरार हो गया था. वहीं परिजन भी तुरंत राजपाल को 108 की मदद से सुभारत हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इस वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार जितेंद्र की तलाश कर ही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था. वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर आरोपी को पकड़ने के लिए थानाध्यक्ष सेलाकुई के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीमों गठन किया. पुलिस ने मुखबिर तंत्र की मदद से 22 सितंबर को आरोपी जितेंद्र कुमार को मेंटल हॉस्पिटल रोड सहसपुर से धर दबोचा.
थानाध्यक्ष सेलाकुई शैंकी कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सेलाकुई में मुकदमा अपराध संख्या 142/2026धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया था, गिरफ्तार आरोपी- जितेंद्र कुमार 25 वर्ष पुत्र दयाराम, मूल निवासी ग्राम मीरपुर हेमूपुर थाना बिलसंडा जिला पीलीभीत यूपी हाल निवासी जमनपुर सेलाकुई देहरादून से गिरफ्तार कर लिया.
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