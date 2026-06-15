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पूर्व माओवादी को कोल्ड ड्रिंक से गलाला करना पड़ा महंगा, दोस्तों ने कर दी हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

पलामू के पांडू में पूर्व माओवादी विशाल यादव हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है. मामूली विवाद में दोस्तों ने ही उसकी हत्या की थी.

Maoist Vishal Yadav
गिरफ्तार आरोपी के साथ पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 4:05 PM IST

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पलामू: पूर्व माओवादी कमांडर जगनारायण यादव उर्फ विशाल यादव की उसी के दोस्तों ने मामूली विवाद में हत्या कर दी. विवाद सिर्फ इतना था कि विशाल ने कोल्ड ड्रिंक से गलाला कर दिया, जिसका उसके दोस्तों ने विरोध किया, फिर कहासुनी हुई. इसी में पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई.

दरअसल, नौ मई को पलामू के पांडू थाना क्षेत्र के बेलहारा के इलाके में जगनारायण यादव उर्फ विशाल यादव का शव बरामद हुआ था. विशाल यादव की पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी. पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए पांडु थाना क्षेत्र के बेलहारा के रहने वाले उमेश सिंह को गिरफ्तार किया. उमेश सिंह ने पलामू पुलिस के अधिकारियों को चौंकाने वाली जानकारी दी. विशाल यादव पलामू के छत्तरपुर थाना क्षेत्र के कउवल गांव का रहने वाला था और माओवादियों का सबजोनल कमांडर था. कुछ महीने पहले विशाल यादव जेल से बाहर निकला था.

जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि विशाल यादव की बेलहारा गांव के विकास सिंह, अभिषेक सिंह और उमेश सिंह के साथ दोस्ती थी. यह दोस्ती नक्सल के जमाने से थी. घटना के दिन सभी आपस मे बैठ कर शराब पी रहे थे, इसी क्रम में विशाल यादव ने कोल्ड ड्रिंक से गलाला कर दिया. गलाला करने के बाद विकास सिंह, उमेश सिंह और अभिषेक सिंह ने विरोध किया. इस दौरान सभी के बीच बहस हो गई और इसी बहस में विशाल यादव की हत्या कर दी गई.

एसडीपीओ ने बताया कि विकास सिंह ने विशाल यादव के प्रति पहले से रंजिश पाल रखी थी. विशाल यादव जब माओवादी के दस्ते में कमांडर हुआ करता था, उसी दौरान विकास सिंह के एक रिश्तेदार की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में विशाल यादव और उसके परिजनों की भूमिका थी. घटना के दिन यह भी एक बड़ा कारण बना था. पुलिस की इस कार्रवाई में एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल, पांडू थाना प्रभारी विगेश कुमार राय समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे.

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