विदेश भेजने के नाम पर ठग लिए 21 लाख 75 हजार रुपये, लखनऊ से साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार

पास से क्या-क्या मिला?: गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक बांग्लादेशी पासपोर्ट, 23 भारतीय पासपोर्ट, एक एप्पल कंपनी का लैपटॉप, स्वाइप मशीन, स्कैनर, मोबाइल फोन और करीब 100 एग्रीमेंट पेपर बरामद किए गए. ये सभी सामान विभिन्न पीड़ितों से ठगी के सबूत के रूप में मिले हैं. आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार करते हुए कई अन्य ठगी के मामलों का भी खुलासा किया है.

लखनऊ से आरोपी गिरफ्तार: लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार सद्दाम हुसैन मूल रूप से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फाजलपुर महरौला तराई के वार्ड नंबर 25 का निवासी है. उसके पिता का नाम इदरीश अंसारी है. हाल ही में उसका ठिकाना लखनऊ के गुडाखा स्थित श्रीष्टि अपार्टमेंट था.

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में 21 लाख की साइबर ठगी को अंजाम देने वाला शातिर ठग आखिरकार पकड़ा गया. विदेश भेजने का झांसा देखर यह लोगों को अपनी जांल में फंसाता था और पैसे लेकर गायब हो जाता था. पुलिस ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया है. इसने पूर्वी चंपारण के उचीडीह थाना क्षेत्र के निवासी अरसद अली के साथ 21 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया था.

कैसे करता था ठगी का गोरखधंधा?: पुलिस के अनुसार सद्दाम हुसैन लंबे समय से विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा चला रहा था. वह सोशल मीडिया और फर्जी एजेंटों के जरिए संपर्क करता, फिर एग्रीमेंट पेपर बनाकर पैसे ऐंठ लेता. पासपोर्टों का इस्तेमाल फर्जी दस्तावेज तैयार करने में होता था. बरामद लैपटॉप और स्वाइप मशीन से साबित होता है कि वह अंतरराष्ट्रीय लेन-देन भी करता था. साइबर सेल की टीम ने डिजिटल फॉरेंसिक जांच में उसके बैंक खातों और वॉलेट्स का पता लगाया, जिसमें पीड़ितों का पैसा जमा था.

वीजा के कागजात बरामद (ETV Bharat)

अरसद ने दर्ज कराई थी शिकायत: सद्दाम की गिरफ्तारी साइबर थाना कांड संख्या 101/2025 के तहत की गई है, जो 24 जून 2025 को दर्ज किया गया था. पीड़ित अरसद अली (पिता ताज मियां) ने उची डीह थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. अरसद ने आरोप लगाया था कि सद्दाम हुसैन ने विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देकर 21 लाख 75 हजार रुपये ऐंठ लिए. जिसके बाद धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 303(2) बीएनएस और 65सी/66डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ. तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई.

"सद्दाम ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया था. दुबई में नौकरी का वादा कर एग्रीमेंट साइन कराया और किश्तों में 21 लाख लिए. जब विदेश जाने का समय आया तो आरोपी गायब हो गया. परिवार ने साइबर थाने में शिकायत की, जिसके बाद जांच तेज हुई. अरसद की मेहनत की कमाई उड़ाने वाले इस गिरोह ने कई परिवारों को बर्बाद किया है."- अरसद अली, पीड़ित

क्या बोले पुलिस अधिकारी?: साइबर थाना के डीएसपी अभिनव परासर ने बताया कि सद्दाम से पूछताछ में पता चला कि वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में सक्रिय था. उसके नेटवर्क में कई एजेंट शामिल हैं. पुलिस अब बांग्लादेशी पासपोर्ट की जांच कर रही है, जो अवैध प्रवास का संकेत देता है. इससे अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है. पूर्वी चंपारण पुलिस ने लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की, जो राज्यों के बीच समन्वय का उदाहरण है.

मोतिहारी पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति (मोतिहारी पुलिस एक्स हैंडल)

"विदेश भेजने के नाम पर 21.75 लाख की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है. सद्दाम हुसैन नाम के इस आरोपी के पास से 24 पासपोर्ट, एप्पल लैपटॉप और 100 से अधिक एग्रीमेंट पेपर बरामद हुए हैं. आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है."- अभिनव परासर, डीएसपी, साइबर थाना

लोगों से पुलिस की अपील: साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विदेशों में नौकरी के नाम पर पैसे देने से पहले सतर्क रहें. किसी भी एजेंट से डील करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराएं. हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें. यह मामला साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाता है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि बरामद सामानों की फॉरेंसिक जांच चल रही है.

