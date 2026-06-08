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हरिद्वार हरकी पैड़ी पर महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 6:34 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के एक व्यक्ति की शर्मनाक हरकत सामने आई है. यहां हरकी पैड़ी पर एक व्यक्ति पर यूपी की महिला श्रद्धालुओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. आरोप है कि जब महिलाओं ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की भी है. इस मामले की पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी का महिला से छेड़खानी और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में शख्स महिला यात्रियों पर हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है. महिलाओं ने इस मामले में नगर कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की थी.

दरअसल, यूपी के झांसी जिले से एक परिवार अधिक मास के स्नान के लिए बीती 15 मई को हरिद्वार आया था. परिवार में महिलाएं भी शामिल थी. तब से लेकर अभी तक महिलाएं हरिद्वार में रहकर गंगा स्नान पर पूजा पाठ कर रही हैं. परिवार के साथ आई महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वो तीन बहनें गंगा स्नान के पश्चात शिव मंदिर में जल चढ़ा रही थी. तभी अपना नाम रवि चौहान बताने वाला व्यक्ति उनके पास आया और उनके साथ छेड़खानी करने लगा.

आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें कहा कि यदि यहां स्नान और पूजा करनी है तो तीनों बहनों को उससे आकर मिलना होगा. महिला ने बताया कि सात मई को भी मंदिर में पूजा करते समय आरोपी ने उनके साथ छेड़खानी की. महिला ने आरोपी की इस हरकत का विरोध किया और उसे पुलिस चौकी ले जाने लगी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने महिलाओं के साथ मारपीट की.

इस घटना का जो वीडियो आया है, उसमें भी साफ दिख रहा है कि जब महिलाएं आरोपी को पकड़कर पुलिस चौकी ले जाने की बात कह रही हैं, तभी आरोपी ने महिलाओं को थप्पड़ जड़ दिए. दूसरी महिला को भी आरोपी ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी अभद्रता कर हाथ उठा दिया.

वहीं इस मामले में नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि झांसी यूपी निवासी महिला ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वो और उसकी बहने पिछले कुछ दिनों से हरकी पैड़ी पर सुबह के समय पूजा करती हैं. इस दौरान आरोपी रवि चौहान रोज उनसे कुछ ना कुछ कहता रहता था. आरोपी द्वारा अपशब्द कहने पर जब पीडित पक्ष ने विरोध करते हुए उसे पुलिस चौकी चलने के लिए कहा तो उसके द्वारा महिलाओं से मारपीट की गई. इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहा था. प्राप्त शिकायत के महिलाओं से जुड़े होने के चलते गंभीरता से लिया गया और नगर हरिद्वार में आरोपी के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया.

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