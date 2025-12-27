ETV Bharat / state

मॉब लिंचिंग के बाद बंगाल भाग गया था आरोपी, ट्रेन से उतरते ही हुआ गिरफ्तार

मॉब लिचिंग मामले में गिरिडीह पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मॉब लिचिंग मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 27, 2025 at 11:45 AM IST

गिरिडीह: जमीन विवाद में हिरोडीह थाना क्षेत्र के मनिकबाद निवासी कमलेश सिंह की हत्या पीट-पीटकर की गई थी. भीड़ ने कमलेश को घेरकर मारा था. घटना धनवार थाना इलाके अंतर्गत सिरसाई में 17 दिसंबर को घटी थी. इस मामले को लेकर मृतक के पिता के आवेदन पर धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मृतक के पिता के आवेदन पर दर्ज हुई प्राथमिकी के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी किशोरी अग्रवाल और शशिकांत अग्रवाल को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था.

अब इस मामले में तीसरी सफलता धनवार थाना पुलिस को लगी है. धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल की अगुवाई वाली टीम ने इस कांड के अभियुक्त विनोद मोदी अग्रवाल ऊर्फ बीनू को गिरफ्तार कर लिया है. विनोद को डोमायडीह से गिरफ्तार किया गया है. विनोद की गिरफ्तारी उस वक्त की गई जब वह कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर घर की तरफ आ रहा था. गिरफ्तारी की पुष्टि धनवार थाना प्रभारी ने की हैं.

कोलकाता भाग गया था बीनू

इधर, पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद बीनू कोलकाता भाग गया था. एसपी डॉ बिमल कुमार ने जब मामले के एसआईटी गठित की तो टीम कोलकाता तक पहुंची. थाना प्रभारी सतेंद्र पाल भी दल बल के साथ कोलकाता गए थे. कोलकाता में बीनू नहीं मिला. इस बीच शुक्रवार की रात को पुलिस को यह पुख्ता सूचना मिली कि विनोद मोदी कोलकाता से वापस अपने घर आ रहा है. एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और विनोद मोदी को गिरफ्तार किया.

मॉब लिचिंग के अभियुक्त विनोद मोदी ऊर्फ बीनू को गिरफ्तार किया गया है. बीनू को डोमायडीह से गिरफ्तार किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है:- सतेंद्र पाल, थाना प्रभारी, धनवार

