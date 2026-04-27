व्यापारी को अगवा कर फिरौती लेने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार
बारां पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी शहर के ही रहने वाले हैं. पुलिस आरोपियों के नेटवर्क का पता लगा रही है.
Published : April 27, 2026 at 8:53 PM IST
बारां: एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आरोपियों ने एक व्यापारी को धमकाकर 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें से करीब 14 लाख रुपए उनसे वसूल भी लिए गए थे.
पुलिस अब इन वसूले गए पैसों की बरामदगी के प्रयास कर रही है. इसके अलावा, इस मामले में 3 अन्य संदिग्धों को डिटेन कर उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर और भी खुलासे हो सकते हैं तथा पूरे गिरोह का नेटवर्क खंगाला जा रहा है. मामले की जांच जारी है.
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जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 24 अप्रैल को एक कांच व्यापारी का अपहरण कर फिरौती लेकर छोड़ने की घटना हुई थी. इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन में वृताधिकारी बारां हरिराम सोनी, थानाधिकारी कोतवाली बारां भजनलाल जांगिड़, जिला विशेष टीम व साइबर टीम की 4 टीमों का गठन कर अलग-अलग स्थानों पर रवाना किया गया था. टीमों द्वारा प्रकरण के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में मोइन खान उर्फ मोनू निवासी तालाबपाड़ा, सुमित नागर निवासी तेल फैक्ट्री और साजिद उर्फ राइडर निवासी ओढपूरा तीनों जिला बारां हैं. आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है. पुलिस जल्द ही पूरी घटना का खुलासा करेगी.