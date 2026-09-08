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खूंटी में सरकारी बिजली तार चोर गिरोह का भंडाफोड़, 10 लाख के 19 बंडल तार जब्त, अंतरजिला तस्कर गिरफ्तार

खूंटी में सरकारी बिजली तार की चोरी और तस्करी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Theft and smuggling
खूंटी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 8:25 PM IST

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खूंटीः जिले की तोरपा पुलिस ने सरकारी बिजली तार की चोरी और तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 8 से 10 लाख रुपये मूल्य के 19 बंडल सरकारी एल्युमिनियम तार बरामद किए हैं. तार को ले जाने में इस्तेमाल की जा रही एक पिकअप वैन भी जब्त की गई है. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गुमला निवासी विकाश चंद्र रवि के रूप में हुई है.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुमला से तोरपा के रास्ते एक सफेद रंग की पिकअप वैन (JH01CZ 2836) से चोरी किया गया सरकारी बिजली तार ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तोरपा डीएसपी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. पुलिस टीम ने कर्रा रोड स्थित छाता नदी पुल के पास नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया. इसी दौरान गुमला की ओर से आ रही संदिग्ध पिकअप वैन को पुलिस ने रोक कर उसकी तलाशी ली.

एसपी ऋषभ गर्ग का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

19 बंडल सरकारी एल्युमिनियम तार जब्त

तलाशी के दौरान पिकअप वैन में बड़ी मात्रा में सरकारी एल्युमिनियम बिजली तार बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, वाहन से कुल 19 बंडल तार मिले हैं. बरामद तार की बाजार कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने तार समेत पिकअप वैन को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास

एसपी ऋषभ गर्ग के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी विकाश चंद्र रवि का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ घाघरा, गुमला और रांची के बेड़ो थाना में बिजली तार चोरी, लूट और फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी के तार को कहां से लाया गया था और इसे कहां खपाने की योजना थी.

अंतरजिला गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश

पुलिस को आशंका है कि सरकारी बिजली तार की चोरी और तस्करी में एक बड़ा अंतरजिला गिरोह सक्रिय है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान करने में जुटी है. उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.

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