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ऑनलाइन ट्रेडिंग और IPO में निवेश के बहाने 61.77 की साइबर ठगी, बैंक खाता मुहैया करवाने वाला आरोपी दबोचा

जयपुर: ऑनलाइन ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश के नाम पर एक शख्स से 61.77 लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात में साइबर ठगों को बैंक खाता मुहैया करवाने वाले एक आरोपी को सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. उसके खाते में साइबर ठगी की रकम में से पांच लाख रुपए की राशि जमा हुई. यह रकम उसने एटीएम और आईएमपीएस के जरिए विड्रो करवाकर साइबर ठगों तक पहुंचाई.

एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के SHO गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने सुजीत दिनकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. टीम को जानकारी मिली कि वह किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार होने के बाद जेल में है. उसे वहां से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है.

उन्होंने बताया कि स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 23 जनवरी, 2025 को परिवादी ने 61.77 लाख रुपए कि साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उसने गूगल पर शेयर मार्केट में निवेश से जुड़ी जानकारी जुटाई और इसके बाद उससे VIKASA CAPITAL के नाम से साइबर ठगों ने संपर्क किया. जिन्होंने आईपीओ, अमेरिकी शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार में निवेश पर बेहतरीन रिटर्न का झांसा दिया गया. उसे वाट्सएप व टेलीग्राम के जरिए लिंक भेजकर एप्लिकेशन इंस्टॉल करवाया गया. इसके बाद आभासी लाभ दिखाकर अलग-अलग बैंक खातों में 61.77 लाख रुपए जमा करवा लिए.

गूगल सर्च किया तो आया कॉल: उन्होंने बताया कि परिवादी ने ऑनलाइन निवेश के लिए गूगल पर सर्च किया तो उसे VIKASA CAPITAL के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद उसके पास एक कॉल आया. उन्होंने बेसिक जानकारी लेकर वाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए एक लिंक भेजा और एप इंस्टॉल करवाया. इस एप पर खाता खुलवाया. पहले कम राशि का निवेश करवाया और उस पर लाभ दिखाते हुए कम रकम विड्रो भी करवाई. इस तरह उसे झांसे में लेकर बड़ा मुनाफे का लालच दिया और अलग-अलग बैंक खातों में 61.77 लाख रुपए जमा करवा लिए.

फर्मों के बैंक खाते में जमा करवाए रुपए: साइबर अपराधियों ने सत्कार शॉपिंग का आईपीओ देने का झांसा दिया. मोटे मुनाफे का लालच देकर PG Enterprise, SK Enterprise, TERRAPULSE PRIVATE LTD., RADHA MADHAB VARITIES, PARTH TRADERS, PRISHA ENTERPRISE आदि के बैंक खातों में रकम जमा करवाई. परिवादी को पोर्टल पर काल्पनिक लाभ भी दिखाकर भ्रमित किया गया. जब परिवादी ने लाभ की रकम विड्रो करवाने का प्रयास किया तो विदेशी निवेशक संस्था द्वारा अकाउंट फ्रीज करने का झांसा देकर रकम निकासी रोक दी और संपर्क तोड़ दिया.

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तकनीकी और वित्तीय जांच में खुलासा: पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी और वित्तीय साक्ष्यों का विश्लेषण किया तो एक बैंक खाते का संबंध सुजीत दिनकर का नाम सामने आया. पड़ताल में सामने आया कि वह इसी प्रकार के एक मामले में गिरफ्तार होकर जेल में होने की बात सामने आई. उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी के खाते में ठगी की रकम में से पांच लाख रुपए 16 जनवरी 2025 को ट्रांसफर हुए. उसने यह रकम 16 व 17 जनवरी को विड्रो कर की. उसके बैंक खाते का साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने में उपयोग होने पर उसे गिरफ्तार किया है.