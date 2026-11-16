ETV Bharat / state

हरिद्वार में 11 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 11 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी की इस हरकत के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी. बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसे पहले पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी परिवार का करीबी बताया जा रहा है.

रात में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे परिजन: जानकारी के अनुसार बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे बीती रात हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे. हॉस्पिटल में जांच के दौरान बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. हॉस्पिटल प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंची और बच्ची के परिजनों व डॉक्टरों से बातचीत की. परिजनों के तहरीर के आधार पर ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया.