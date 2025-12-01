ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: दोस्त की पत्नी से संबंध के चलते ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि शनिवार को इंदिरा विहार कॉलोनी में सड़क किनारे रक्तरंजित शव पड़े होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और एफएसएल सहित अन्य टीमों को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. मृतक की पहचान भीलवाड़ा शहर के तिलकनगर निवासी 45 वर्षीय महेंद्र सिंह पुत्र छितर सिंह के रूप में हुई.

भीलवाड़ा: शहर के सदर थाना क्षेत्र के इंदिरा विहार कॉलोनी की झाड़ियों में शनिवार को खून से लथपथ शव मिला था. इस मामले में सोमवार शाम को सदर थाना पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने जांच में पाया कि दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध के चलते मृतक के दोस्त ने ही उसे ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी. मृतक महेंद्र सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया. पुलिस द्वारा गठित टीमों ने बीस से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की. इस मामले में पुलिस ने शंका के दायरे में भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव निवासी 40 वर्षीय रामेश्वर पिता रामचंद्र जाट को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने ही ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का जुर्म स्वीकार किया.

आरोपी रामेश्वर और मृतक महेंद्र सिंह दोस्त थे और पिछले 7 वर्षों से दूध डेयरी के धंधे में साझेदार थे. दोनों के बीच पैसों का लेन-देन भी होता रहता था. इसी दौरान आरोपी रामेश्वर जाट की पत्नी से मृतक महेंद्र सिंह के अवैध संबंध बन गए. इसी के चलते आरोपी ने हत्या की योजना बनाई और ट्रैक्टर से कुचलकर अपने दोस्त महेंद्र सिंह की हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने रामेश्वर जाट को गिरफ्तार कर लिया है.