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सहारनपुर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी गिरफ्तार; अपहरण और दुष्कर्म का भी आरोप, दस्तावेज बरामद

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 9:06 PM IST

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सहारनपुर : पुलिस ने थाना चिलकाना क्षेत्र में युवती के अपहरण, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से युवती के मूल दस्तावेज, धर्म परिवर्तन से संबंधित शपथ-पत्र और धर्म परिवर्तन के बाद बनवाया गया आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है. पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.


एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 25 जुलाई 2026 को एक युवती के पिता ने थाना चिलकाना में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री को आरोपी युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. आरोपी ने युवती का ब्रेनवॉश किया और आर्थिक सहायता, नौकरी और भौतिक सुख-सुविधाओं का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया.

उन्होंने बताया कि आरोपी पर युवती के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप भी लगा था. इस शिकायत गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने थाना चिलकाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 87, 64(1), 61(2) तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की. रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कच्चा-पक्का दुमझेड़ा से पठेड़ जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर आरोपी शौकीन को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से युवती का मूल आधार कार्ड, पैन कार्ड, धर्म परिवर्तन कराने संबंधी शपथ-पत्र तथा धर्म परिवर्तन के बाद बनवाया गया आधार कार्ड बरामद हुआ है. बरामद दस्तावेजों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच का हिस्सा बना लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है. मामले की विवेचना जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : नाम बदलकर की युवती से दोस्ती, फिर बनाया धर्मपरिवर्तन का दबाव, गिरफ्तार

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