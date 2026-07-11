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फिरोजाबाद में अश्लील सामग्री बेच कर पैसा कमाने वाला आरोपी गिरफ्तार

आईटी एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाई की गई.

अश्लील सामग्री से पैसे कमाने वाला आरोपी गिरफ्तार
अश्लील सामग्री से पैसे कमाने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:41 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में टेलीग्राम के जरिये बाल यौन शोषण संबंधी अश्लील सामग्री बेच कर पैसे कमाने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाई की जा रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश गुनावत के अनुसार, शिकोहाबाद कोतवाली के साइबर हैल्प डैस्क प्रभारी उप निरीक्षक फैसल खान को NCRP पोर्टल से जानकारी मिली थी, बताया गया था कि शिकोहाबाद में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण से सम्बंधित अश्लील सामग्री को ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बेचा जा रहा है.

इसके बदले में 200 रुपये यूपीआई के जरिये लिए जाते हैं. जांच पड़ताल के दौरान विजय राजपूत निवासी ओम नगर कोतवाली शिकोहाबाद का नाम प्रकाश में आया, जो इस पूरे घिनौने काम का सूत्रधार है. आरोपी के खिलाफ कोतवाली शिकोहाबाद में पॉस्को और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश गुनावत के मुताबिक, एसएसपी अदित्य लांग्हे के निर्देशन में साइबर और पॉस्को एक्ट से जुड़े अपराधियों के खिलाफ चल रहे धरपकड़ अभियान के तहत, आरोपी विजय को मुखबिर की सूचना पर शिकोहाबाद के असुआ रोड से शनिवार को गिरफ्तार किया गया.

आरोपी को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है. इस मामले में साक्ष्य संकलन के आधार पर अन्य संभावित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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