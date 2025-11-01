ETV Bharat / state

पाकुड़ के चर्चित गोलीकांड मामले में दो गिरफ्तार, अन्य फरार

पाकुड़: जिला में चर्चित गोलीकांड मामले में दो नामजद अभियुक्त को जिला की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हालांकि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है.

इस गोलीकांड मामले में अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी करी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. इस गोलीकांड मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने पत्रकार सम्मेलन कर दी.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि हिरणपुर प्रखंड के बेलपहाड़ी गांव स्थित अजहर इस्लाम के पत्थर खदान में दो गुटों के बीच विवाद हुआ था. विवाद के दौरान मारपीट, पथराव एवं फायरिंग करने की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद ग्रामीण एवं क्रशर संचालक की ओर से थाना में प्राथमिक की दर्ज करायी गयी.

प्राथमिक की दर्ज करने के बाद पुलिस अनुसंधान शुरू की. इस दौरान उंसारूल शेख एवं दिलबर हुसैन को गिरफ्तार किया गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानो पर छापेमारी की जा रही है. क्रशर संचालक अजहर इस्लाम को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मामले की अनुसंधान की जा रही है.

बता दें कि बेलपहाड़ी गांव में अजहर इस्लाम के पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग के कारण पत्थर का टुकड़ा निकट गांव स्थित कई मकान में गिरने से घरों की क्षति हुई थी. इसकी शिकायत जब ग्रामीण क्रशर संचालक से की उनमें नोकझोंक हुई. ग्रामीणों ने क्रशर एवं पत्थर खदान को बंद कर दिया गया और मुआवजा के साथ सुरक्षित ब्लास्टिंग करने की मांग कर रहे थे.

घटना के दूसरे दिन क्रशर संचालक अजहर इस्लाम ने ग्रामीणों द्वारा बंद कराए गए खदान व क्रशर को चालू कर दिया गया. इसके बाद ग्रामीणों और क्रशर संचालक के कर्मी, अजहर का निजी सुरक्षा कर्मी के साथ नोकझोंक, मारपीट व पथराव हुई. इस क्रम में अजहर इस्लाम के निजी सुरक्षा कर्मी एवं अन्य लोगों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया. घटना के बाद कई ग्रामीण घायल भी हुए और इसकी शिकायत थाना में थी.

गोलीकांड की घटना जिला में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया. जिसके बाद जिला प्रशासन ने अजहर इस्लाम द्वारा नियमों की अनदेखी के पत्थर खदान व क्रशर का संचालन किये जाने के आरोप में खदान व क्रशर को सील कर दिया गया.