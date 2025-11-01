ETV Bharat / state

पाकुड़ के चर्चित गोलीकांड मामले में दो गिरफ्तार, अन्य फरार

पाकुड़ में फायरिंग के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गये हैं.

Two accused arrested in firing case in Pakur
पुलिस के शिकंजे में फायरिंग के आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 8:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: जिला में चर्चित गोलीकांड मामले में दो नामजद अभियुक्त को जिला की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हालांकि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है.

इस गोलीकांड मामले में अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी करी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. इस गोलीकांड मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने पत्रकार सम्मेलन कर दी.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि हिरणपुर प्रखंड के बेलपहाड़ी गांव स्थित अजहर इस्लाम के पत्थर खदान में दो गुटों के बीच विवाद हुआ था. विवाद के दौरान मारपीट, पथराव एवं फायरिंग करने की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद ग्रामीण एवं क्रशर संचालक की ओर से थाना में प्राथमिक की दर्ज करायी गयी.

प्राथमिक की दर्ज करने के बाद पुलिस अनुसंधान शुरू की. इस दौरान उंसारूल शेख एवं दिलबर हुसैन को गिरफ्तार किया गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानो पर छापेमारी की जा रही है. क्रशर संचालक अजहर इस्लाम को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मामले की अनुसंधान की जा रही है.

बता दें कि बेलपहाड़ी गांव में अजहर इस्लाम के पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग के कारण पत्थर का टुकड़ा निकट गांव स्थित कई मकान में गिरने से घरों की क्षति हुई थी. इसकी शिकायत जब ग्रामीण क्रशर संचालक से की उनमें नोकझोंक हुई. ग्रामीणों ने क्रशर एवं पत्थर खदान को बंद कर दिया गया और मुआवजा के साथ सुरक्षित ब्लास्टिंग करने की मांग कर रहे थे.

घटना के दूसरे दिन क्रशर संचालक अजहर इस्लाम ने ग्रामीणों द्वारा बंद कराए गए खदान व क्रशर को चालू कर दिया गया. इसके बाद ग्रामीणों और क्रशर संचालक के कर्मी, अजहर का निजी सुरक्षा कर्मी के साथ नोकझोंक, मारपीट व पथराव हुई. इस क्रम में अजहर इस्लाम के निजी सुरक्षा कर्मी एवं अन्य लोगों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया. घटना के बाद कई ग्रामीण घायल भी हुए और इसकी शिकायत थाना में थी.

गोलीकांड की घटना जिला में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया. जिसके बाद जिला प्रशासन ने अजहर इस्लाम द्वारा नियमों की अनदेखी के पत्थर खदान व क्रशर का संचालन किये जाने के आरोप में खदान व क्रशर को सील कर दिया गया.

मकबूल शेख हत्याकांड का खुलासा

जिला में मकबूल शेख हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. जिसमें दो आरोपियों को हथियार के शिकंजे में लिया गया है. इसकी जानकारी एसपी निधि द्विवेदी ने पत्रकार सम्मेलन कर दी. एसपी ने बताया कि शुक्रवार की रात को पुरानी रंजीश के कारण दनारूल शेख औरउसके पुत्र ललन शेख ने मिलकर मकबूल की हत्या कर दी थी.

Two accused arrested in firing case in Pakur
पुलिस के शिकंजे में हत्या का आरोपी (ETV Bharat)

एसपी ने बताया कि बाप बेटे ने मिलकर हत्या की साजिश रची और मकबूल की हत्या देसी पिस्तौल से गोली मारकर कर दी. एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गयी और दोनों अभियुक्तों को दबोचा गया.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते पंचायत चुनाव में मकबूल और ललन के बीच विवाद हुआ था और उसी पुरानी रंजीश को लेकर मकबूल की हत्या कर दी गयी. ललन और उसके पिता दनारूल शेख की गिरफ्तारी बड़तल्ला पानी पोखर के पास से की गयी. एसपी ने बताया कि इस गोलीकांड का उद्भेदन के लिए गठित एसआइटी में जिला के मुफसिल थाना के अलावा हिरणपुर और मालपहाड़ी ओपी की पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को शामिल किया गया.

इसे भी पढे़ं- काम नहीं आई नेतागिरी और दादागिरी, प्रशासन ने खदान और क्रशर किया सील! जानें, पूरा मामला

इसे भी पढ़ें- पाकुड़ में गोलीकांड मामले में पत्थर व्यवसायी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य पर FIR दर्ज

इसे भी पढ़ें- पलामू में फायरिंग, आपसी वर्चस्व को लेकर चली गोली

TAGGED:

FIRING BY CRUSHER OPERATOR
PAKUR
ACCUSED ARRESTED IN FIRING CASE
दो गुटों के बीच विवाद में फायरिंग
FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.