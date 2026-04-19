देहरादून में एलपीजी की कालाबाजारी! 32 गैस सिलेडरों के साथ आरोपी गिरफ्तार, धरा रहा गया ये प्लान
देहरादून में रसोई गैस संकट के बीच सिलेंडर की कालाबाजारी, 32 अवैध एलपीजी सिलेंडरों के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 19, 2026 at 9:48 PM IST
देहरादून: दून में रसोई गैस संकट के बीच सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है. जहां पटेलनगर कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री में शामिल एक आरोपी को चेकिंग अभियान के दौरान दबोचा है. जिसके कब्जे से 32 अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए हैं.
बता दें कि देहरादून जिले में एलपीजी की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रिफिलिंग पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन की क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया. जिसके तहत एक आरोपी को गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया है.
गैस सिलेंडरों की हो रही थी रिफिलिंग: जानकारी के मुताबिक, निरंजनपुर सब्जी मंडी इलाके में स्थित सिद्ध पीठ प्राचीन मंदिर के पास एक बंद पड़े पेट्रोल पंप के कमरे में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्यूआरटी टीम ने बीती शनिवार देर रात छापेमारी अभियान चलाया.
छापेमारी के दौरान मौके से 27 घरेलू, 4 छोटे और 1 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए. साथ ही मौके पर एक वाहन जिसमें 327 गैस सिलेंडर लदे हुए थे, उसे भी कब्जे में लिया गया. कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया. साथ ही वाहन स्वामी से फोन पर संपर्क करने पर जानकारी मिली कि वाहन लोनी बोटलिंग गैस प्लांट से करीब 360 सिलेंडर लेकर निकला था.
रिफिलिंग कर ऊंचे दामों पर बेचने की थी तैयारी: प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी. इस मामले में कोतवाली पटेलनगर में संबंधित धाराओं के तहत भूपेंद्र मंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जबकि, फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.
"जिले में गैस की कालाबाजारी और अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेंगी."- सविन बंसल, डीएम, देहरादून
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