ETV Bharat / state

सरकारी अंगरक्षक ने केटरिंग संचालक को गोली मार की हत्या, झारखंड पुलिस के दो जवान गिरफ्तार

अस्पताल में जमा स्थानीय ( Etv Bharat )

साहिबगंज: जिले में रविवार देर रात करीब दो बजे पूर्वी फाटक इलाके में कैटरिंग संचालक मुन्ना साह (45 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात उनके घर से करीब आधा किमी की दूरी पर हुई. पुलिस ने हत्या के आरोप में पवन कुमार और रूपक कुमार पासवान को गिरफ्तार किया है. दोनों झारखंड पुलिस के जवान हैं.

मुन्ना पूजा-पाठ के बाद घर से बाहर निकले थे. तभी आरोपितों ने उनके सिर में सामने से एक गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग वहां पहुंचे और घायल अवस्था में उन्हें जिला सदर अस्पताल ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. बाद में भागलपुर के मायागंज में शव का पोस्टमार्टम कराया गया. मौत की खबर मिलने पर परिवार में शोक छा गया.