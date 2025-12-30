ETV Bharat / state

जमीनी विवाद में आधे घंटे तक हुई फायरिंग, मजदूर की मौत के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर: कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र के फाजलपुर महरौला में जमीनी विवाद के दौरान दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान हुई मजदूर की मौत मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से घटना में इस्तेमाल 315 बोर का लाइसेंसी हथियार भी बरामद कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

दो पक्षों में जमीनी विवाद में चली गोलियों से मजदूर की मौत मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से घटना में प्रयुक्त 315 बोर की लाइसेंसी शस्त्र बरामद किया है. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की. गौरतलब है कि प्रीत विहार फाजलपुर महरौला निवासी कश्मीर सिंह की घर के पास ही जमीन है. जबकि बगवाड़ा निवासी सिमरनजीत सिंह की भी उनसे सटी हुई जमीन है. दोनों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है. बीते दिन सिमरनजीत सिंह तीनपानी स्थित लेबर अड्डे से 21 मजदूरों को जमीन पर पिल्लर लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली से खेत में लेकर पहुंचा था.

इस दौरान जब वह मटर के खेत जोतने लगा तो पास में ही रहने वाले कश्मीर सिंह भी मौके पर पहुंच गया और खेत जोतने का विरोध किया लेकिन वह नहीं माने. जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी. करीब आधे घंटे तक हुई फायरिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई थी. फायरिंग की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान कार्तिक पोतदार पुत्र मानिक पोतदार निवासी विरंची, थाना मानपुर, जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) के रूप में हुई थी.