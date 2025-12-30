ETV Bharat / state

जमीनी विवाद में आधे घंटे तक हुई फायरिंग, मजदूर की मौत के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर के प्रीत बिहार में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Rudrapur firing incident
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 30, 2025 at 8:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र के फाजलपुर महरौला में जमीनी विवाद के दौरान दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान हुई मजदूर की मौत मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से घटना में इस्तेमाल 315 बोर का लाइसेंसी हथियार भी बरामद कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

दो पक्षों में जमीनी विवाद में चली गोलियों से मजदूर की मौत मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से घटना में प्रयुक्त 315 बोर की लाइसेंसी शस्त्र बरामद किया है. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की. गौरतलब है कि प्रीत विहार फाजलपुर महरौला निवासी कश्मीर सिंह की घर के पास ही जमीन है. जबकि बगवाड़ा निवासी सिमरनजीत सिंह की भी उनसे सटी हुई जमीन है. दोनों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है. बीते दिन सिमरनजीत सिंह तीनपानी स्थित लेबर अड्डे से 21 मजदूरों को जमीन पर पिल्लर लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली से खेत में लेकर पहुंचा था.

इस दौरान जब वह मटर के खेत जोतने लगा तो पास में ही रहने वाले कश्मीर सिंह भी मौके पर पहुंच गया और खेत जोतने का विरोध किया लेकिन वह नहीं माने. जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी. करीब आधे घंटे तक हुई फायरिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई थी. फायरिंग की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान कार्तिक पोतदार पुत्र मानिक पोतदार निवासी विरंची, थाना मानपुर, जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) के रूप में हुई थी.

पुलिस ने उप निरीक्षक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए गए. जिसमें से हत्या के प्रयास में एक नामजद और 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी थी. जांच के दौरान कोतवाली पुलिस ने आरोपी सिमरनदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय सुखविंदर सिंह निवासी मजार के सामने, बगवाड़ा, थाना रुद्रपुर को बंसल धर्मकांटा के सामने से गिरफ्तार किया गया. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. साथ ही मामले की विवेचना जारी है.

पढ़ें-

TAGGED:

रुद्रपुर जमीनी विवाद
रुद्रपुर मजदूर मौत
RUDRAPUR LAND DISPUTE
RUDRAPUR FIRING CASE
RUDRAPUR LABORER DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.