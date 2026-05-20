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ट्रेन में महिला की सिर कटी लाश मिलने का मामला, कुशीनगर में पिता गिरफ्तार

कुशीनगर : छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में युवती की सिर कटी लाश मिलने के मामले में पुलिस की जांच कुशीनगर पहुंच गई है. पुलिस ने इस मामले में युवती के पिता को गिरफ्तार किया है. विधिक कार्यवाही की जा रही है. बुधवार दोपहर रेलवे पुलिस और सेवरही थाने की पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी को गांव लेकर पहुंची थी.





सेवरही थाने के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि उक्त घटनाक्रम में मिले साक्ष्य के आधार पर रेलवे पुलिस के साथ मृतका के पिता से पूछताछ की गई. उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल बरामद हुआ है.

उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि उक्त घटनाक्रम में मिले साक्ष्य के आधार पर रेलवे पुलिस के साथ मृतका के पिता से पूछताछ की गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. विधिक कार्यवाही की जा रही है. सेवरही थाने के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि मामले का खुलासा अधिकृत रूप से रेलवे पुलिस लखनऊ में ही करेगी.







यह था मामला : बता दें कि ट्रेन संख्या 15114 छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस में बीती गुरुवार को लावारिस हालत में एक बैग और संदूक मिला था. ट्रेन में रखे लावारिस बॉक्स और बैग में महिला का कटा शव कई हिस्सों में मिलने से हड़कंप मच गया था.